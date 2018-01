2018-01-09 00:33:27.0

Jumelage Partnerschaftsverein steht vor großer Aufgabe

Ab Mittwoch soll deshalb einmal im Monat ein Stammtisch stattfinden

Im Jahr 2018 liegen große Aufgaben vor dem Babenhauser Partnerschaftsverein. Den Höhepunkt bildet ein großes Treffen anlässlich der 25-jährigen Partnerschaft mit den Gemeinden Argentré und Louvigné, die in der französischen Mayenne liegen. Dieses soll am Himmelfahrtswochenende, 10. bis 13. Mai, im Fuggermarkt stattfinden. Da nun auch Soulgé-sur-Ouette Teil des Bundes sein wird, werden mehr als 100 französische Gäste dazu erwartet, die dann auch eine Unterkunft benötigen.

Um die organisatorischen Aufgaben gemeinsam schultern zu können, vor allem aber, um die guten Kontakte zu pflegen, veranstaltet der Partnerschaftsverein von nun an monatliche Stammtische beim „Griechen am Schloss“ im Gasthaus Rössle. Der erste findet am morgigen Mittwoch, 10. Januar, statt. Weitere Termine sind auf jeweils einen Mittwoch im Monat angesetzt: 14. Februar (Aschermittwoch), 14. März und 11. April. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Damit die Organisatoren besser planen können, sollen sich Interessierte per E-Mail an roeger.frank@t-online anmelden. (fs)