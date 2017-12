2017-12-07 00:35:33.0

Pausenhof der Grundschule wird gesperrt

Ab Montag gilt eine neue Regel

Die Nutzung des Pausenhofs der Grundschule Babenhausen ist das zentrale Thema bei der Sitzung des Schulverbands gewesen. Das Ergebnis des Gesprächs: Der Platz wird ab kommendem Montag, 11. Dezember, für Unbefugte gesperrt. Rektor Wolfgang Schiersner traf diese Regelung in Absprache mit dem Vorsitzenden des Schulverbands, Bürgermeister Otto Göppel.

Der Aufenthalt auf dem Pausenhof ist somit künftig den Grundschülern, Lehrern und dem pädagogischen Personal vorbehalten. Auch ein Überqueren ist ab Montag nicht mehr zulässig. Entsprechende Absperrungen und Schilder werden darauf aufmerksam machen.

Der Grund für die Sperrung des Pausenhofs für die Öffentlichkeit liegt – neben Überlegungen zur Sicherheit der Grundschüler – in erster Linie darin, dass die Grundschule den Platz mittlerweile verstärkt auch an Nachmittagen nutzt, erklärte Schiersner. Dies hänge etwa damit zusammen, dass das Angebot der Offenen Ganztagsschule mit insgesamt vier Gruppen zuletzt ausgeweitet worden ist. Folglich „bevölkert und nutzt eine stattliche Anzahl von Schülern den Pausenhof auch am Nachmittag“, sagte der Rektor.

Der Durchgang vom Schulzentrum zum Tafelmahd wird jedoch nach wie vor möglich sein: Der Weg führt dann allerdings nicht mehr direkt über den Pausenhof, sondern vorbei an der Dreifachturnhalle und der Hausmeisterwohnung der Grundschule. Hundebesitzer sollen ihre Tiere an die Leine nehmen. (fs)