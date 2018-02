2018-02-02 00:33:41.0

Service Per Mausklick zu frischen Semmeln

Lieferdienst wirbt derzeit in Illerberg

„Frische Semmeln frühmorgens direkt an die Haustür“, mit dieser Versprechung wirbt derzeit ein Unternehmen in Illerberg. Einige Bürger im Ort fanden den Flyer mit aufgedruckten Brötchen in den vergangenen Tagen an ihren Haustüren hängen. Um einen neuen Bäcker, der den Ortsteil künftig mit frischen Semmeln und Brezen versorgt, handelt es sich dabei allerdings nicht. Denn die Firma Morgengold, die in Illerberg derzeit um neue Kunden buhlt, ist ein Internet-Lieferdienst für Backwaren.

Wie Franchisenehmer Bastian Melchers erklärt, können Kunden über die Online-Plattform Waren bestellen und sich Frühstücksbrötchen und Co. morgens liefern lassen. Dafür arbeite das Unternehmen mit örtlichen Bäckereien zusammen. Im Landkreis Neu-Ulm und der Region Ulm sei das die Bäckerei Bayer mit Hauptsitz in Neu-Ulm. Die Ware werde dort morgens abgeholt und in der Regel bis 6.30 Uhr unter der Woche und 8.30 Uhr am Wochenende ausgefahren.

ANZEIGE

Dass die Firma Plunder und Brötchen bis nach Illerberg bringt, sei nicht neu, so Melchers. Das Liefergebiet reiche in der Region bis nach Altenstadt und Babenhausen. Nachdem die Bäckerei im Vöhringer Ortsteil allerdings geschlossen wurde, habe man verstärkt für den Lieferservice geworben. (mash)