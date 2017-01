2017-01-18 11:00:00.0

Osterberg Pfarrheim-Pläne und Kapellen-Sanierung

In Osterberg gibt Kirchenpfleger Martin Rogg Einblick in Projekte der Pfarrgemeinde. Von Armin Schmid

Der Verkauf des Osterberger Pfarrhofs ist noch nicht vollständig unter Dach und Fach – das berichtete Kirchenpfleger Martin Rogg während des Pfarrfamilientags. Wie berichtet, möchte der potenzielle Käufer den Pfarrhof sowie die Nebengebäude zusammen mit rund 1500 Quadratmeter Grund erwerben. Da das Pfarrheim im Fall eines Verkaufs nicht mehr zur Verfügung steht, wird eine Ersatzlösung geplant. Wie Rogg sagte, liege eine Planung bereits vor, der Gemeinderat sei Anfang des Jahres in Kenntnis gesetzt worden.

Fertig renoviert wurde im vergangenen Jahr die Loreto-Kapelle in Weiler. Sie erstrahle nun als „Schmuckstück“ in der Gemeinde, so der Kirchenpfleger. Viele Helfer hatten sich während der Sanierung engagiert – allen voran Josef Käufler, der die Bauarbeiten koordiniert und viele Freiwillige motiviert habe.

Für den guten Zweck im Einsatz waren auch die Sternsinger, die laut Johannes Käufler, Mitglied der Kirchenverwaltung, in diesem Jahr fast 2000 Euro gesammelt haben. Erlöse aus Veranstaltungen brachten knapp 7600 Euro ein: Allen voran der Osterbasar, bei dem 4000 Euro zusammenkamen.

Für die Innenrenovierung der Osterberger Pfarrkirche habe die Kirchenverwaltung insgesamt 130000 Euro aus der eigenen Kasse bezahlt. Aufgrund der vielen Projekte habe man das Haushaltsjahr mit einem Minus in Höhe von 28000 Euro abgeschlossen, so Käufler.

Seit 20 Jahren gibt es in der Gemeinde den Seniorennachmittag, hob Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gerlinde Pistel hervor. Damit begonnen hatten Elisabeth Volz und Barbara Käufler, mittlerweile wird er von Elsa Kehrer und Hilde Schedel organisiert.

Während des Unterhaltungsprogramms erhielt der Kinderchor Only Angels für Lied und Gesang viel Beifall. Für einen Sketch der Ministranten schlüpfte Mesner Georg Burkhart in die Rolle des Pfarrers. Ein etwas chaotischer Gottesdienstablauf auf der Bühne der Turnhalle sorgte für heitere Begeisterung. „Jetzt hat der Pfarrer eine neue Option für die Urlaubsvertretung“, sagte Pfarrer Benjamin Beck mit einem Augenzwinkern.