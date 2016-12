2016-12-28 00:32:17.0

Marktrat Pläne für Online-Hotel genehmigt

14 Zimmer sollen im ehemaligen Fahrenschonhaus entstehen. Debatte um Stellplätze Von Fritz Settele

Keine Einwände hatte der Babenhauser Marktrat in seiner jüngsten Sitzung gegen das Vorhaben der Wohn-Baugesellschaft Mindelheim, aus dem ehemaligen Fahrenschonhaus in der Tiroler Straße ein Online-Hotel zu machen. Dabei bleibt die Außenfassade des bestehenden Gebäudes nahezu unverändert.

Insgesamt sollen 14 Zimmer, jeweils mit Bad und Küchenzeile, errichtet werden. Im Erdgeschoss entstehen dabei sechs Zimmer, im Obergeschoss acht. Zudem werden 15 Parkplätze angelegt, einer pro Zimmer und ein Beschäftigungsstellplatz. Dadurch wird die Stellplatzsatzung des Marktes Babenhausen eingehalten.

ANZEIGE

Da die Parkplätze nicht auf dem selben Grundstück, sondern auf dem Nachbargrundstück nachgewiesen werden, wurde ihre Nutzung dort in den Erbbaurechtsvertrag zwischen der Marktgemeinde und der Wohn-Baugesellschaft Mindelheim aufgenommen. Diesbezüglich machte Gemeinderat Martin Gleich deutlich, dass dann einige der bisher öffentlich genutzten Parkplätze „zukünftig blockiert“ wären. Allerdings sieht Bürgermeister Otto Göppel keine Möglichkeit, diese öffentlich verwenden zu können, wenn im Online-Hotel nicht alle Zimmer belegt seien. Dies sei nur äußerst schwierig zu lösen. Auch Christian Pfeifer sieht nicht die Möglichkeit einer Sonderlösung für Babenhausen. Für Ilona Keller sind die Parkplätze östlich des Gebäudes „höchst problematisch“. Bürgermeister Göppel gab ihr in diesem Punkt recht. Nach seinen Worten handle es sich dabei aber um „nicht optimale Notparkplätze“. Bei einem Lokaltermin mit der Polizei soll deshalb geklärt werden, ob die Aufstellung eines Verkehrsspiegels Abhilfe schaffen könnte.

Laut Verwaltung liegt das betreffende Grundstück im Babenhauser Innenbereich und im Sanierungsgebiet. Das Vorhaben steht aus Sicht der Verwaltung dem Sanierungsgebiet nicht entgegen. Vielmehr seien die Pläne, so Göppel, in diesem „Gebiet, in welchem städtebauliche Missstände bestehen, wünschenswert“. Nach seinen Worten habe es hiermit eine „positive Wendung rund ums Rössle“ gegeben, was andere Markträte als „Superlösung“ einstuften. Für Martin Gleich wird „endlich gut, was lange währt“. Zudem sei es höchste Zeit, das Gebäude einer Nutzung zuzuführen, da schon jetzt Schäden am Gebäude erkennbar seien. Den jetzt vorgestellten Bauantrag nannte er eine „Toplösung“.

Bei einer Gegenstimme passierte das Bauvorhaben das Marktratsgremium und soll bereits demnächst in Angriff genommen werden.