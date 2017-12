2017-12-05 00:37:21.0

Plätzchen und Gestricktes waren begehrt

Viel Geld für guten Zweck gesammelt

Süße Leckereien naschen und dabei Gutes tun – die Weihnachtsmarktbesucher in der Vöhlinstadt haben wieder fleißig am Stand der Illertisser Zeitung eingekauft und so die traditionelle Plätzchenaktion für die Kartei der Not unterstützt. Am Samstagabend waren alle rund 620 gespendeten Plätzchenpakete vergriffen.

Mehr als ein Dutzend Vereine, Gruppen und Familien aus der Region haben sich an der Aktion beteiligt. Die Helfer verbrachten zum Teil etliche Tage in der Küche mit dem Kneten von Teig, dem Ausstechen weihnachtlicher Motive, dem Dekorieren und dem Verpacken. Über 3100 Euro kamen bei dem Verkauf zusammen. Neben Plätzchen gab es am IZ-Stand, wie im vergangenen Jahr, selbst gemachte Handarbeitswaren des Illertisser Strickcafés. Besonders beliebt waren die Bärchen und Schafe aus kuschliger Wolle sowie Socken. Dabei kamen noch einmal etwa 800 Euro zusammen. Was von den Handarbeiten übrig blieb, will der Stricktreff zum Teil an die Illertisser Tafel spenden.

ANZEIGE

Die gesamten Einnahmen, insgesamt fast 4000 Euro, gehen an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Das Geld kommt zu 100 Prozent bedürftigen Menschen in der Region zugute. (fwo)