2017-01-10 18:00:00.0

Illertissen Plötzlich klafft ein Loch im Fenster

Eigentlich wollte er nur zum Baumarkt. Doch zurück am Auto erlebte ein Mann eine böse Überraschung:

Ein unschönes Erlebnis hat ein Autofahrer am vergangenen Samstag in Illertissen gemacht: Wie die Polizei jetzt mitteilt, parkte er seinen Ford Focus vor einem Baumarkt in der Josef-Henle-Straße – gleich neben dem Haupteingang. Als der Mann nach einer halben Stunde, gegen um 9.30 Uhr, zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er in der Seitenscheibe ein zehn Zentimeter großes Loch fest. Dieses hatte offenbar ein Unbekannter mit einem Gegenstand oder einem Werkzeug verursacht, so die Polizei. Dadurch entstand ein Schaden von rund 150 Euro. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Die Polizei ermittelt. (az)

Kontakt: Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen.