2017-05-26 09:00:00.0

Kriminalität Polizei sucht einen Viehdieb

Eine Kuh verschwindet von der Weide. War hier ein Viehdieb am Werk?

Ein Fall von Viehdiebstahl beschäftigt derzeit die Polizei. Bei ihr ging jetzt mit einiger Verspätung die Anzeige eines Landwirtes aus Illereichen ein, der seit dem vorvergangenen Wochenende eine Kuh vermisst. Ursprünglich waren ihm zwei Rinder von einem Feld an der Osterberger Straße abhanden gekommen. Eines konnte der Besitzer in der Umgebung bereits wieder finden. Es ist dem Dieb wohl ausgebüxt, wie die Polizei vermutet. Vom zweiten Tier fehlt bislang jede Spur. Da der Elektro-Zaun komplett intakt war, ist nicht davon auszugehen, dass sich die Kuh aus eigenem Antrieb von der Weidefläche entfernt hat. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen: Wer hat am Wochenende 14./15. Mai verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 07303/96510 entgegen.