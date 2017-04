2017-04-29 09:02:00.0

Landkreis Polizei warnt vor derben Scherzen

Manch einer dürfte sich auf die anstehende „Freinacht“ freuen. Doch bei Strafteten verstehen die Ordnungshüter keinen Spaß

Die einen stellen der Holden einen Maibaum als Liebesgruß vor die Haustür – die anderen hängen Gartentüren aus oder platzieren Misthaufen an eigenwilligen Stellen: In der Nacht zum 1. Mai passiert jedes Jahr so einiges. Die Polizei weist darauf hin, dass die sogenannte „Freinacht“ kein rechtsfreier Raum ist. Straftaten würden durchaus geahndet.

In der Vergangenheit schien das Wegräumen von Pflanzenkübeln, Gartenmöbeln und Gartentürchen als probates Mittel, sich vor Maistreichen zu schützen, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums schwaben Süd/West in Kempten. Doch Kinder und Jugendliche – teilweise sogar in Begleitung der Eltern – würden dennoch durch Wohngebiete streifen und diese mit Toilettenpapier oder Rasierschaum verschandeln. Deutlich gravierender als solche Verstöße, seien Straftaten, die durch oftmals alkoholisierte Jugendliche begangen würden. Ein Beispiel: Wer Kanaldeckel aushebt, gefährde absichtlich und rücksichtslos Gesundheit und Leben von Unbeteiligten. Die Ordnungshüter würden bei alledem nicht tatenlos zusehen, heißt es.

Im Bereich des Polizeipräsidium Schwaben Süd/West wurden im vergangenen Jahr in der Nacht zum 1. Mai 50 Sachbeschädigungen und 23 Körperverletzungsdelikte angezeigt. Auch heuer werden man entsprechende Verstöße konsequent verfolgen. Durch einen deutlich erhöhtes Personal und durch Zivilstreifen wurden in den vergangenen Jahren mehrfach Täter auf frischer Tat ertappt.

Mancher vermeintliche Maischerz konnte durch Hinweise aus der Bevölkerung geklärt und zur Anzeige gebracht werden. Dies habe meistens zivilrechtliche Entschädigungsforderungen an die Täter und deren Eltern zur Folge.

Die Polizei wolle die Brauchtumspflege nicht unterbinden, heißt es. Der Appell: Eltern sollten mit ihren Kindern über die Konsequenzen von Straftaten sprechen. (az)

Kontakt: Wer „Maischerze“ beobachtet, die über das erlaubte Maß hinausgehen, soll sich bei der Polizei melden: Bei der zuständigen Dienststelle oder über die Notrufnummer 110.