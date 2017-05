2017-05-04 08:59:00.0

Vöhringen Prestele führt jetzt die Christsozialen

Herbert Walk kandidierte nach 16 Jahren im Amt nicht mehr. Von Ursula Katharina Balken

Eine Überraschung war es nicht mehr. Denn Markus Prestele war bei der Vöhringer CSU schon vorher als aussichtsreichster Kandidat für den Vorsitz des Ortsverbandes gehandelt worden. Entsprechend fiel sein Wahlergebnis bei der Jahreshauptversammlung aus: Von 23 Mitgliedern, die ins Hotel Ihle gekommen waren, gaben 22 ihre Stimmen ab, eine war ungültig. 21 Mitglieder stimmten für den 44-jährigen Prestele. Er tritt die Nachfolge von Herbert Walk an, der 16 Jahre den Ortsverband geführt hatte. Er hinterlässt ein wohl bestelltes Haus, „weil man sich wie in einer Familie fühlen kann“, wie CSU-Kreisvorsitzender Landrat Thorsten Freudenberger feststellte. Walk sei wie „ein treusorgender Vater gewesen“.

Der neue Vorsitzende hat die kommenden Wahlen im Visier, denen die Aufmerksamkeit des Ortsvereins zu gelten habe. Auf lokaler Ebene sieht er die Gestaltung der Alten Poliere im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Bahnhofsareals und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums als dringliche Aufgaben an.

Noch-Vorsitzender Walk zog im Zeitraffer Bilanz: Er war an vier Bundestagswahlen beteiligt, habe drei Landtags- und Bezirkstagswahlen mitgemacht und sei von den Mitgliedern des Ortsverbandes ebenso tatkräftig bei drei Europa-Wahlen wie bei drei Kommunalwahlen unterstützt worden. Gut eingeführt hätten sich die seit Jahren stattfinden Stadtgespräche mit einem breiten Themenspektrum. Ebenso habe sich das Dreikönigstreffen fest etabliert. Zu seinem persönlichen Abschied meinte er: „Egal, was am Ende des Tages auf der Habenseite steht, gelohnt hat es sich allemal. Die Arbeit hat mir immer Freude gemacht.“

Dankesworte an den scheidenden Vorsitzenden Walk kamen von MdB und Stellvertretendem Fraktionsvorsitzenden der Unionsparteien im Bundestag, Georg Nüßlein. Er warf einen Blick auf die kommenden Bundestagswahlen und sagte einen spannenden Wahlkampf voraus.

Fraktionsvorsitzender Michael Neher sprach rückblickend über den Haushalt und was an Vorhaben ansteht. Die Stadt sei dabei, Schulen zu erweitern und zu sanieren, Kindertagesstätten, einschließlich Krippen zu erweitern und Möglichkeiten zu schaffen, damit sich Gewerbe ansiedeln kann.

Vorstand Vorsitzender: Markus Prestele; Stellvertreter: Rupert Dorer, Andreas Kaffarnik und Michael Neher; Schatzmeisterin: Gisela Walk; Schriftführer: Thomas Leicht; Beisitzer: Dieter Brocke, Barbara Gödrich, Bernhard König, Sarah Rapp, Stefanie Schwarz und Thomas Stölzle; Kassenprüfer: Willi Hofstetter und Anton Schwarz. Der Ortsverband zählt 92 Mitglieder, das Durchschnittsalter liegt bei 61,1 Jahren.