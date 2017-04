2017-04-07 00:36:36.0

Verwaltungsgericht Prozess um Fischereirecht geht ohne Urteil zu Ende

Kammer will Vergleich: Vöhringen erhält zwar das Fischereirecht, soll es aber an Tübinger Verein verpachten

Ohne Urteil ist gestern vor dem Verwaltungsgericht Augsburg der Prozess um Fischereirechte in der Iller bei Vöhringen zu Ende gegangen.

Wie berichtet, hatte der Kreisfischereiverein Tübingen dagegen geklagt, dass de facto die Stadt Vöhringen sich per naturschutzrechtlichem Vorkaufsrecht das bislang von einem Privatmann ausgeübte Fischereirecht sichern will. Nach Angaben eines Gerichtssprechers sollen die beiden Streitparteien jetzt in Vergleichsverhandlungen eintreten. Ziel soll sein, dass die Stadt Vöhringen zwar das Fischereirecht erhält, dieses Recht aber an den Kreisfischereiverein Tübingen weiter verpachtet.

Da für derartige Entscheidungen sowohl bei der Stadt Vöhringen als auch bei dem Fischereiverein diverse Gremien Mitspracherechte haben, räumte das Gericht Klägern und Beklagten eine Frist bis zum 1. Juli ein.

Sollten die Parteien bis dahin keine Einigung getroffen haben, wird die Zweite Kammer des Verwaltungsgerichts ohne eine mündliche Verhandlung eine Entscheidung treffen. (kr)