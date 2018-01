2018-01-31 00:36:09.0

Puppenspieler zeigen den Froschkönig

Unsere Zeitung verlost Karten

Wenn aus einer kleinen Amphibie ein Märchenprinz wird: Darum geht es in dem grimm’schen Märchen der Froschkönig. Als Puppentheater ist das Werk am Freitag, 2. Februar, im Jochen-Klepper-Haus in Illertissen zu sehen. Gespielt wird es von der „Donauthaler Puppenbühne“. Unsere Zeitung verlost sechs Mal zwei Eintrittskarten für die Aufführung.

Wer gratis beim Puppenkönig dabei sein möchte, wirft heute oder morgen eine Postkarte bei uns ein: Illertisser Zeitung, Marktplatz 11, 89253 Illertissen. Stichwort: Einmal König sein! Auch per E-Mail ist die Teilnahme möglich, die Adresse lautet: gewinnspiel@illertisser-zeitung.de.

ANZEIGE

Aus allen Einsendungen ziehen wir am Donnerstag die sechs Gewinner, die Namen werden in der Freitagsausgabe veröffentlicht. Abzuholen sind die Tickets dann am Freitag im Laufe des Tages bei uns in der Redaktion.

Mit dem Froschkönig setzt die Puppenbühne auf Tradition: Gespielt wird heute so wie schon vor vielen Jahrzehnten, teilen die Veranstalter mit. Das Märchen stammt dem Fundus der Geschichtensammler Jakob und Wilhelm Grimm, die Puppenspielversion bietet drei Akte und dauert etwa eine Stunde. Die Aufführung beginnt am Freitag um 16.30 Uhr. Karten zu jeweils sechs Euro gibt es an der Tageskasse. (az)

Nähere Infos gibt bei der Puppenbühne unter Telefon 0163/ 4756150.