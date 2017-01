2017-01-29 20:00:00.0

Vöhringen Puszta, Prater und Paris in Vöhringen

Die Revue „Orientexpress“ des Illertal-Gynmasiums begeistert das Publikum im Kulturzentrum mit einem Streifzug durch die Kulturen. Von Ursula Katharina Balken

„Bitte einsteigen und Türen schließen!“ Eine weiße Dampfwolke hüllt den Bahnsteig ein, langsam setzt sich der Orientexpress zu einer Reise in Bewegung, die bunter und abwechslungsreicher kaum sein kann. Die zahlreichen Schaulustigen können nur neidvoll dem König aller Züge nachblicken. Es ist eine Reise der Superlative, die die Besucher im ausverkauften Wolfgang-Eychmüller-Haus vergangenen Samstag mit Musik, Gesang, Tanz und atemberaubender, nahezu zirzensischer Akrobatik erleben. Knappe drei Stunden Unterhaltung pur – möglich gemacht durch das P-Seminar „Revue“ des Illertal-Gymnasiums.

Dass Spektakuläres zu erwarten ist, sehen die „Reisenden“ schon beim Betreten des großen Saales. Vor der Bühne ist viel freier Raum, auf der Bühne ist ein Abteil zu sehen. Es fehlt an nichts, bequeme Sitzgelegenheiten, Kofferablage und sogar ein Blick aus dem Fenster gibt’s. Die Reise beginnt in Istanbul. Der Zug nimmt Fahrt auf und Szenen gleiten vorbei, düster und unheimlich, fröhlich und voll pulsierenden Lebens: Fußballfans liefern sich eine zünftige, gut choreografierte Schlägerei, Skelette bewegen sich im Stockfinstern dank Schwarzlicht, eine Schattenwand zaubert scherenschnittartige Bilder, fein gezeichnet, elegant und geheimnisvoll in der Bewegung. Weiter lassen temperamentvolle Ungarn wissen: Man ist in Budapest angekommen. Märsche und Walzerklänge signalisieren der Zug macht Halt in Wien. Dazu gehört nicht nur ein eleganter Walzer, sondern auch ein Rhönrad mit bezaubernder „Besatzung“, das zum berühmten Riesenrad mutiert.

In München ist ein langer Stopp vorgesehen. Und da wird‘s richtig „krachert“. Bankhüpfen, auf und nieder in atemberaubendem Tempo, Mädchen in feschen Dirndl singen, tanzen, springen, die Burschen bieten Sportliches am Pferd. Selbst ein hübsch herausgeputzter Maibaum fehlt nicht. Es bleibt kaum Zeit zum Atemholen, weil die Show so präzise geplant ist, dass zwischen den Szenen und Einlagen keine Pausen entstehen.

Die Crew hinter den Kulissen arbeitet schweißtreibend schnell. In Paris werden die Besucher von einem Musette-Walzer empfangen, der Cancan fehlt nicht und auch nicht die freche Parodie – Männer in schwingenden Röcken – ernten Lacher und Applaus. Das Publikum ist hingerissen. Man merkt’s am Beifall.

Was die Revue auszeichnet, ist das geschickte Verweben von Historie, Show-Elementen und Akrobatik. So erfahren die Zuschauer, was an Prominenz schon an Bord des Luxusliners auf Schienen gewesen ist: Zum Beispiel gibt sich Hercule Poirot, ersonnen von Agathe Christie, die Ehre. Und auch auf eine Liebesgeschichte müssen die Zuschauer nicht verzichten.

Sind das wirklich Schüler des IGV oder hat man Zirkusnachwuchs engagiert? Ob Trapez, Seil, Kunst auf dem Einrad, lange Tücher, an denen sich Mädchen hinauf winden und sich abrupt fallen lassen und selber auffangen – was da geboten wird, lässt den Besuchern bisweilen den Atem stocken.

Das geniale Zusammenspiel von Lehrern und Schülern zeigt, mit welchem Engagement und auch mit welcher Freude am Detail monatelang auf diese Revue hingearbeitet wurde. Die Ideen, die eingebracht wurden, verschmelzen zu einem kompletten Ganzen. Fazit: Freude pur und stürmischer Beifall am Schluss.