Polizeireport Quadfahrer schleudert gegen Auto

Ein 21-Jähriger wurde bei einem Unfall zwischen Altenstadt und Filzingen lebensgefährlich verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten ist es am Samstag bei Altenstadt gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhren ein 21-jähriger Mann aus der Region Aalen und seine 19 Jahre alte Beifahrerin in ihrem VW Sharan gegen 11.25 Uhr auf der Staatsstraße von Kellmünz in Richtung Norden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Fahrer des VW auf die Autobahnauffahrt bei Filzingen in Richtung Ulm fahren. Zeitgleich fuhr laut Polizei ein 21 Jahre alter Quadfahrer aus dem südlichen Landkreis Neu-Ulm in Richtung Kellmünz. Der Autofahrer übersah vermutlich den vorfahrtsberechtigten Quadfahrer. Dieser versuchte noch zu bremsen, doch er konnte den Zusammenstoß nicht verhindern.

Der 21-Jährige fuhr seitlich in die rechte Seite des Wagens, wurde durch den Aufprall von seinem Fahrzeug gerissen und gegen das Auto geschleudert. Er blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Quadfahrer, der einen Helm trug, erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm geflogen. Auch die Autoinsassen wurden verletzt und mit dem Rettungswagen ins Weißenhorner Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren drei Rettungswagen, ein Notarzt, ein Einsatzleiter und der Ulmer Rettungshubschrauber „Christoph 22“ an der Unfallstelle. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Altenstadt und Filzingen sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr um. Außerdem ordnete die Staatsanwaltschaft einen Gutachter für den Unfall an. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 11000 Euro. Nach rund zwei Stunden Vollsperrung konnte die Staatsstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden. (feema/wis)

