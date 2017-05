2017-05-20 00:34:50.0

Radtour mit Landrat Freudenberger

Los geht es in Weißenhorn

Sich mit dem Landrat in die Sättel schwingen: Das können sportbegeisterte Bürger am Mittwoch, 14. Juni. Thorsten Freudenberger nimmt die Radler von Weißenhorn aus mit auf eine etwa 26 Kilometer lange Tour. Jeder kann teilnehmen, Treffpunkt ist um 17 Uhr am Weißenhorner Bahnhof.

Wie das Landratsamt Neu-Ulm mitteilt, geht es auf der Route der neu entwickelten „Gartenparadies-Runde“ zunächst zum Kreismustergarten in der Fuggerstadt. Dort erwartet die Radler ein Streifzug mit Fachberater Rudolf Siehler durch die 9000 Quadratmeter große Gartenoase.

Nach Witzighausen wird über einen Abstecher durch Hittistetten, Holzschwang und Tiefenbach Neuhausen erreicht, wo eine Einkehr beim Bärenwirt auf dem Programm steht.

Entlang der „Wasservogel-Runde“

Der Rückweg erfolgt entlang der neu ausgeschilderten „Wasservogel-Runde“ durch das Tal der Roth. Zum Bahnhof in Weißenhorn kehren die Radler gegen 20.30 Uhr zurück und könnten die Rückreise dann auch bequem mit dem Zug antreten, heißt es. (az)