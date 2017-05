2017-05-29 00:34:34.0

Bilanz Raiffeisenbank will keine weiteren Filialen schließen

Das Kreditinstitut Iller-Roth-Günz weist vor der Fusion mit Krumbach Gewinne aus. Ein Blick in den Abschluss

Auch wenn es bei der Vertreterversammlung der Raiffeisenbank Iller-Roth-Günz, wie berichtet, vor allem um die Verschmelzung mit der Raiffeisenbank Krumbach ging – so standen doch zahlreiche weitere Themen auf der Agenda. Und auf die Teilnehmer wartete ein wahrer Abstimmungsmarathon. Eine Entscheidung betraf die Ausschüttung der Dividende an die Aktionäre: Aufgrund der ausgewiesenen Gewinne wurde die Höhe der Dividende auf 5,5 Prozent festgesetzt und ohne Gegenstimme verabschiedet. Außerdem sollen keine weiteren Filialen geschlossen werden, hieß es.

Aufsichtsratsvorsitzender Alois Renz sprach sich eindeutig gegen weitere Schließungen aus: Die jüngsten seien aus wirtschaftlichen Gründen notwendig gewesen, hätten nun aber ein Ende. Renz betonte in der Versammlung, dass die Iller-Roth-Günt-Bank in ihrer Bilanz Ergebnisse aufweise, die deutlich über dem Durchschnitt in Bayern lägen: Deshalb erfolge die Bankenverschmelzung aus der „Position der Stärke“ heraus.

Ähnlich äußerte sich Vorstandsvorsitzender Helmut Graf – doch es gebe auch Herausforderungen. So schmelze die wichtigste Ertragssäule, die Zinsspanne, wie ein „Eiszapfen in der Sonne“. Vertrauen sei weiterhin „der wichtigste Rohstoff der Banken“. Dann kam Graf auf Telefonzellen zu sprechen: Jene habe es früher fast in jedem Ort gegeben, doch über die Jahrzehnte seien sie überflüssig geworden und schließlich abgebaut worden. Ähnlich sehe das laut Graf mit den sechs Geschäftsstellen aus, die im vergangenen Jahr geschlossen oder zusammengelegt wurden. Gründe hierfür seien der „zunehmende Kostendruck“ und das „veränderte Kundenverhalten“ gewesen, sagte der Vorstandsvorsitzende. Und zudem würden immer mehr Bürger ihre Bankgeschäfte im Internet tätigen.

Trotzdem weise die Raiffeisenbank nach Grafs Worten noch immer eines der dichtesten Geschäftsstellennetze in Bayern auf. Und es hätten an allen Standorten Geldausgabeautomaten und Kontoauszugsdrucker belassen werden können. Die größte und am häufigsten besuchte Geschäftsstelle sei die im Internet.

Vorstandsmitglied Franz-Josef Mayer legte die Geschäftszahlen für das Jahr 2016 vor. Der Gewinn beläuft sich auf 1,2 Millionen Euro, was sich positiv auf die Dividende auswirke. Aufsichtsratsvorsitzender Renz sprach von einer „sehr guten Bilanz“, was auch der Prüfungsbericht belege. Der Abschluss erhielt die hundertprozentige Zustimmung der Versammelten.

Nahezu einstimmig verlief auch die Wahl der sieben Krumbacher Vertreter im zukünftig 20-köpfigen Aufsichtsrat.

Und der Vorstand wurde auf vier Mitglieder aufgestockt. (fs)