2017-01-08 09:00:00.0

Illertissen Ran an die Schaufeln

Frostbeulen hin oder her: Liegt Schnee auf den Gehwegen, müssen Anlieger zur Schippe greifen. Welche Räum- und Streupflichten in Illertissen gelten.

Temperaturen im zweistelligen Minusbereich, Schnee und glatte Straßen: Der Winter hat die Region seit einigen Tagen fest im Griff. Wenn Schnee die Umgebung in eine weiße Winterlandschaft verwandelt, dann müssen die Bürger raus vor die Tür und öffentliche Gehwege entlang ihres Anwesens von Eis und Schnee befreien – Frostbeulen hin oder her. Die Stadt Illertissen erinnert die Anlieger in diesem Zusammenhang an ihre Räum- und Streupflichten.

Geräumt und gestreut werden muss laut Stadtverwaltung an Werktagen zwischen 7 und 20 Uhr, sonn- und feiertags zwischen 8 und 20 Uhr. Gestreut werden dürfe grundsätzlich nur mit abstumpfenden Mitteln, etwa Splitt oder Sand. „Nur in Ausnahmefällen – wie auf Steigungen oder Treppen – darf Salz gestreut werden“, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Neben dem Splitt aus den von der Stadt bereitgestellten Streugutbehältern bestehe die Möglichkeit, Sand aus den Sandkästen der öffentlichen Kinderspielplätze zu verwenden, da dieser ohnehin zum Frühjahr ausgetauscht werde.

ANZEIGE

Räumen müssen Anlieger die Gehwege immer dann, „wenn es die Niederschläge und Temperaturen für die Sicherheit der Fußgänger erfordern“. Dann gilt es, auf jedem Bürgersteig eine ein Meter breite Gehbahn freizuräumen und zu streuen. Werden Gehbahnen etwa beim Räumen der Straße durch den Schneepflug wieder ganz oder teilweise zugeschüttet, müssen Bürger erneut zur Schneeschaufel greifen. Ist kein Gehweg vorhanden, muss auf beiden Straßenseiten entlang der Grundstücksgrenze ebenfalls eine ein Meter breite Bahn freigeräumt und gestreut werden. Diese Regelungen gelten laut Stadtverwaltung auch, wenn ein Grundstück nicht bebaut oder das Haus nicht bewohnt ist. Der Eigentümer habe hier für den Winterdienst zu sorgen.

Wie die Stadt außerdem mitteilt, sei das Räumgut so am Gehwegrand zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. Bürger sollen Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege bei der Räumung freihalten.

Alle Anlieger werden „im eigenen Interesse um die Einhaltung der Winterdienstpflicht für den Fußgängerverkehr gebeten“, schreibt die Stadtverwaltung. Dabei sollte insbesondere auf Personen Rücksicht genommen werden, die etwa auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen seien. Auch an Autofahrer appelliert die Stadt: Damit Schneepflüge durch die Straßen kommen, sollte eine mindestens 3,50 Meter breite Fahrgasse freigehalten werden – ansonsten bleibe die Straße ungeräumt. (az)

Auskünfte zur Räum- und Streupflicht erteilt das Ordnungsamt unter 07303/172-54. Müssen Streugutbehälter nachgefüllt werden, kann der Bauhof unter 07303/42421 kontaktiert werden.