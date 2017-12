2017-12-01 00:37:16.0

Amt Raphael Bögge hat bald einen Nebenjob

Der Bürgermeister lässt sich eine Tätigkeit in der Weiterbildung genehmigen. Warum Stadträte sich darüber freuen Von Carolin Oefner

Der Sendener Bürgermeister will sich pädagogisch engagieren. Raphael Bögge plant, bei der Bayerischen Verwaltungsschule (BVS) mitzuarbeiten. Als hauptamtlicher Bürgermeister muss er sich diesen bezahlten Nebenjob vom Sendener Hauptausschuss genehmigen lassen. Die Räte haben dem Wunsch dem Vernehmen nach am Dienstag in nichtöffentlicher Sitzung zugestimmt. Nun kann er loslegen mit seiner Tätigkeit. Wann genau, steht nach Angaben Bögges noch nicht fest. Auch die Themen seien noch offen.

Die BVS unterrichtet Auszubildende und bietet Seminare für Angestellte aus den verschiedenen Behörden an. Um Wissen möglichst authentisch zu vermitteln, seien Referenten, die täglich in dem Job arbeiten, dafür gut geeignet. Außerdem schreibe das Gesetz in diesem Bereich vor, dass Praktiker Seminare halten, sagt Daniel Hajduk von der BVS. Allgemein haben die Mitarbeiter in Verwaltungen laut Hajduk jedoch immer weniger Zeit, diese Aufgaben zu übernehmen. „Obwohl die Verwaltungen ja auch was davon haben, wenn die Azubis unterrichtet werden“, sagt er. Der Großteil der Dozenten seien Fachbereichsleiter mit spezifischen Kenntnissen, Bürgermeister sind weniger dabei. Denn vor allem sie haben seltener Zeit für diesen Nebenjob, sagt Hajduk. Warum also hat Sendens Bürgermeister genau diese?

Auf Nachfrage unserer Zeitung beim Bürgermeister, wie oft er im Einsatz sein wird und ob er dafür Zeit hat, antwortete er lediglich: „Es handelt sich um eine geringfügige Nebenbeschäftigung.“ Aus den Reihen der Stadtratsmitglieder war zu erfahren, dass Bögge bis zu zehn Tage im Jahr für seinen neuen Nebenjob beantragt hat. Vonseiten der BVS können Dozenten bis zu 21 Tage im Jahr unterrichten, diese lassen sich auch auf einzelne Unterrichtsstunden aufteilen. „Da kommt aber so gut wie niemand ran“, sagt Hajduk. Deswegen brauche die BVS viele Leute. Aktuell sind bayernweit rund 1400 Dozenten nebenamtlich tätig.

Bögge verweist zudem darauf, dass es regelmäßige Bitten durch das Innenministerium und die kommunalen Spitzenverbände in Bayern gibt, die damit um Unterstützung durch nebenamtliche Dozenten bitten. Das bestätigt Hajduk. Die BVS sei ständig auf der Suche nach Lehrenden und „wir freuen uns über jeden“.

Hajduk findet es gut, dass der Appell bei Sendens Bürgermeister Wirkung gezeigt hat: Der Einsatz sei löblich und „eine tolle Geschichte“. Und eines der fünf Bildungszentren sei ohnehin im naheliegenden Lauingen. Eine Außenstelle gebe es auch in Augsburg, so Hajduk.

Für die Tätigkeit gibt es eine Aufwandsentschädigung. Je nach Fall nehmen Dozenten für ihre Lehrtätigkeit Urlaub. Das Ministerium wolle, dass die Mitarbeiter dafür freigestellt werden, so Hajduk. Doch in der Praxis sei ihm zu Ohren gekommen, dass viele dennoch Urlaubstage verwenden.

Aus den Reihen des Stadtrats war zu erfahren, dass Bögge für seine Tätigkeit Urlaub nehmen will. Woher die Tage für diesen Nebenjob kommen sollen, sorgte dem Vernehmen nach für Verwunderung, da der Bürgermeister dieses Jahr bereits viele freie Tagen genommen habe.

Wie zu hören war, sieht die Mehrzahl die Tätigkeit jedoch positiv: Denn wenn der Bürgermeister nicht da sei, lasse es sich viel besser arbeiten.