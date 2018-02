2018-02-04 20:07:00.0

Kellmünz Rathaussturm Kellmünz: Von Mautstellen an der Iller und einer Obergrenze

Die Illerhexen haben die Lokalpolitik auf die Schippe genommen. Und auch ihre Altenstadter Nachbarn hatten etwas mitzuteilen. Von Zita Schmid

Am Samstagabend waren in Kellmünz wahrlich die Narren los. Nicht nur, dass die Kellmünzer „Illerhexen“ erfolgreich das Rathaus stürmten, Bürgermeister Michael Obst den Rathausschlüssel abnahmen und auch die Marktgemeinderäte gefesselt abführten. Nein – auch die Altenstadter „Schedder Hexa“ kamen zu dem Ereignis. Sie zeigten den Kellmünzern, wo ihre Grenzen sind.

Der Grund, wieso die benachbarte Narrenzunft mit einem eigens gebauten, mächtigen und hölzernen Grenzpfosten im Sitzungssaal für Überraschung sorgten, war ein Tagesordnungspunkt in der närrischen Marktratssitzung. Diese Faschingssitzung ging dem Rathaussturm voraus und auf deren Agenda hieß es ganz nach amerikanischem Vorbild: „Kellmünz first – Errichten von Zollstationen“. So diskutierten die maskierten Räte über Mautstellen an Iller und Staatstraße, um Geld ins Gemeindesäckel zu bekommen.

Doch das traf offenbar den Faschings-Nerv der benachbarten Altenstadter Schedder Hexa. „Ab null Uhr heute Nacht wird unsere Grenze zugemacht“, verkündete Schedder Hexa-Mitglied und Altenstadts Bürgermeister Wolfgang Höß als Gegenreaktion. Am Schild, dass die Narrenzunft am Grenzposten angebracht hatte, hieß es dabei: „Einreiseverbot für Kellmünz Bürger – Obergrenze erreicht“.

Während es im Sitzungssaal um Zoll-Narreteien ging, bereiteten die Illerhexen draußen den Rathaussturm vor. Die „Schillamongos“ aus Kirchdorf heizten dabei mit ihrer Guggenmusik die Stimmung an. Der Tanz der Kindergartenkinder mit dem „Gorilla mit der Sonnenbrille“ war nicht minder ausgelassen. Und auch die Schandtatenrede der Illerhexen über die Machenschaften des Kellmünzer Bürgermeisters und seinen Marktgemeinderäten hatte es in sich.

Diese handelte vom Wasser in Kellmünz als „teuer Spaß“, von Ratsmitgliedern, die in Sitzungen nichts zu sagen hätten, weil „sie förmlich einschlafen“ und von „Römermauern“, sprich Römerdenkmälern, die vermutlich noch gebaut würden, bevor endlich die TSV-Halle in Angriff genommen wird. Das alles und manches mehr prangerten die Kellmünzer Illerhexen an.

Vor großem Publikum nahmen die Narren dann das Kellmünzer Rathaus ein. Sie kamen über das Treppenhaus und auch über eine Leiter durchs Fenster in den Sitzungssaal im ersten Stock. Für den Bürgermeister und Co. gab es somit kein Entrinnen.