2017-05-15 14:52:00.0

Illertissen/Region Raus in die Natur – aber bitte mit Rücksicht

Jetzt ist Aufzuchtzeit für viele Tiere. Warum dies für die Natur eine sensible Zeit ist. Von Peter Wieser

Rehe und Hasen, die ganze Vogelwelt, überhaupt alles, was in Wald und Wiesen kreucht und fleucht, zieht aktuell seinen Nachwuchs auf. Die Zeit reicht in der Regel von April bis Ende Juni, doch nach dem vergangenen unerwarteten Wintereinbruch ist jetzt der eigentliche Höhepunkt. Dabei gilt vor allem eines: Die Natur regelt vieles von alleine. Das erklärt Ottmar Frimmel von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Günzburg. Duckt sich beispielsweise ein Rehkitz versteckt in der Wiese, sollte es in keinem Falle angefasst werden. Dieser Instinkt schütze es vor Feinden und in der Regel befinden sich die Eltern in der Nähe. Andernfalls würde es den Geruch des Menschen annehmen und verstoßen werden. Dasselbe gelte für aufgefundene Jungvögel. Die Meinung, ein solcher müsse unbedingt aufgepäppelt werden, sei falsch und die Aufzucht schon gar nichts für Amateure. Lieber die Natur Natur sein lassen und diese dafür „sanft“ genießen, sagt Frimmel.

„Die Wege durch Wälder und Wiesen stellen für die Tiere eine Art Störband dar“, so der naturexperte weiter. Die Tiere wüssten das. Spaziergänger und Radfahrer werden dort akzeptiert und in dieses Schema passt auch der langsam fahrende Landwirt. Werden aber die Wege verlassen, dann sind dies Störfaktoren. „Jetzt sind die Nachkommen da und wer sich in der Natur ruhig verhält, hat auch Naturerlebnisse“, sagt Frimmel. So schön es vielleicht für den Mountainbiker sein mag, unwegsames Gelände zu durchqueren, es sollte eben an dafür ausgewiesenen Orten geschehen. Und über wilde Trampelpfade durchs Dickicht zu streifen, müsse ebenfalls nicht sein.

ANZEIGE

Dies gelte vor allem für Hunde, denn gerade in dieser kritischen Zeit sollten sie an der Leine geführt werden. Klar, was gibt es für den Hund schöneres, als über eine Wiese zu toben? Ein Hund könne noch so folgsam und gut erzogen sein, aber er hat einen Jagdtrieb. Nehme er Witterung auf und bemerke den Hasen oder das Reh vor seinem Besitzer, renne er den Tieren nach. So geschehen im vergangenen Jahr im Landkreis Neu-Ulm, wo es zu mehreren Fällen von Wilderei durch streunende Hunde kam (wir berichteten). Zurück blieben grausam zugerichtete Wildtiere.

Für einen aufgescheuchten Vogel bedeute die Störung: Er kann sich in dieser Zeit nicht um sein Gelege oder seine Jungvögel kümmern, erläutert Frimmel. Die Eier können erkalten, die Jungen verhungern, wenn sie nicht im regelmäßigen Rhythmus gefüttert werden oder sind ihren Feinden schutzlos ausgeliefert. Und was den eigenen Garten betrifft: Wenn man mitbekommt, dass dort etwas brütet, muss ja nicht gerade der Stuhl oder der Gartentisch danebenstehen.

Ähnlich sehe es bei Katzen aus. Ottmar Frimmel nennt Zahlen: Eine verwilderte Katze fresse im Jahr 365 Vögel oder nehme ganze Nester mit mehreren Jungvögeln auf einmal aus. „Wer eine Katze hat, sollte sich um sie kümmern und sie auch entsprechend füttern.“ Dazu tragen beispielsweise Futterstellen im Garten bei. Weiter sollte die Zeit, in der sich Katzen im Freien aufhalten, eingegrenzt werden: Dies sollte nicht gerade in den frühen Morgen- und Abendstunden und vor allem im Nahbereich des Hauses der Fall sein. Ein Sterilisieren verhindere zudem ein unkontrolliertes Vermehren. Manchen Katzen- oder Hundehaltern sei vieles gar nicht bewusst, glaubt der Naturschutzexperte.

Aber auch an die Flora sollten Spaziergänger man denken: Pflanzen auszugraben, um sie im heimischen Garten anzusiedeln, sei ein No-Go. Ausgesuchte Staudengärtnereien böten für wenige Euro eine ausgesprochen große Vielfalt, so Frimmel. Und Blätter, Rasen- und Heckenschnitt gehörten auf den Kompost oder zur Grüngutannahme und nicht in Wald und Wiese. Dort verrotte das Grüngut zwar auch, dafür stinke es, werde matschig und mache die Natur kaputt – dann wucherten überall Brennnesseln. Trotz enger Besiedelung und eines dichtesten Verkehrsnetzes gebe es in der Region eine große Naturvielfalt. „Wir wollen keine Käseglocke über der Natur, die Menschen sollen hinaus und sie erleben – aber mit respektvollem und naturverträglichem Verhalten“, betont Frimmel.