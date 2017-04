2017-04-07 00:35:49.0

Sitzung Reihenhäuser erlaubt

Ab sofort dürfen in Babenhausen auch Dreispänner entstehen Von Fritz Settele

Im Babenhauser Südwesteck, also östlich des Lärmschutzwalls, darf in Zukunft ein Dreispänner gebaut werden. Das ist eine Art Reihenhaus mit Platz für drei Familien, also drei separaten Eingängen. Im Wohnungsbau versteht man unter einem Dreispänner fachsprachlich einen Typ der horizontalen Erschließung, so gibt es beispielsweise auch Zwei- und Mehrspänner, je nach Nutzungseinheiten. Und um eben so einen Dreispänner ist es in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates in Babenhausen gegangen.

Hintergrund der Diskussion war die Voranfrage eines Bauwerbers, im Südwesteck, östlich des Lärmschutzwalls, einen solchen Dreispänner bauen zu wollen. Allerdings sind in diesem Bereich an sich nur zwei Bauparzellen mit zahlreichen unterschiedlichen Flurnummern eingezeichnet.

Die Mitglieder des Marktrates diskutierten kurz darüber und entschieden sich schließlich für eine Bebauungsplanänderung. Somit dürfen im Weinrieder Feld nicht wie bisher nur Einzel- und Doppelhäuser errichtet werden, sondern auch Reihenhäuser, wie beispielsweise der Dreispänner.

Ziel dieser Planänderung sei es, erklärte Wilhelm Daurer vom Planungsbüro Daurer und Hasse, auf den betreffenden Grundstücken eine in den „bisherigen Bebauungsplanfestsetzungen nicht enthaltene Gruppe aus drei Reihenhäusern in einer dem Umfeld vergleichbaren und angepassten Geschossigkeit zu ermöglichen“. Bezogen auf die Kennziffern, unter anderem bezüglich der Geschossflächenzahl, wird das bereits „auf den betreffenden Grundstücken vorhandene Baurecht nicht vermehrt“, so Daurer.

Diese Änderung dürfte sich nicht gravierend auswirken, da ein Großteil der Baugrundstücke bereits bebaut ist. Allerdings geht man zukünftig in diesem Gebiet von einer Wandhöhe von 6,70 Metern aus, beziehungsweise von einer Firsthöhe von 9,90 Metern. Letztere liegt damit 40 Zentimeter über den früheren Vorgaben. Man könne laut Daurer von „angepasster und einer im Umfeld vorhandenen Geschossigkeit“ sprechen. Bei der Planung handelt es sich um eine Innenentwicklung und ein die Grundzüge der Planung nicht veränderndes Vorhaben. In Vorabstimmung mit dem Landratsamt Unterallgäu kann dies nach dem vereinfachten Verfahren abgehandelt werden kann. Somit kann auf eine Umweltprüfung samt Umweltbericht verzichtet werden, hieß es in der Sitzung des Marktgemeinderates.

Für Bürgermeister Otto Göppel sei entscheidend, dass dieses noch brachliegende „Hinterwallgrundstück“ einer Bebauung zugeführt werde.

Das sah auch Martin Gleich so. Allerdings monierte dieser, dass die Anzahl der Stellplätze nicht ausreiche. Der laut Stellplatzsatzung hier geforderte Nachweis von sechs Stellplätzen sei nach der bisher vorgestellten Planung nicht möglich. Zudem könne man die Flächen vor den Garagen nicht als eigene Stellplätze anrechnen, sagte er.

Bürgermeister und Planer waren sich jedoch einig, dass eine „funktionierende“ Möglichkeit – sechs Stellplätze auf dem eigenen Grund – machbar seien. Unter dieser Vorgabe stimmte der Marktrat der Bebauungsplanänderung zu.