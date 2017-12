2017-12-20 07:00:00.0

Bellenberg Reise in ein leuchtendes Winterwunderland

Die Familie Träger aus Bellenberg lässt ihr Haus jedes Jahr weihnachtlich erstrahlen. Mit großem Aufwand – und ganz zur Freude zahlreicher Besucher. Was es damit auf sich hat. Von Florian Holley

Wer tagsüber an dem Haus vorbeifährt, könnte es übersehen – doch nachts erhellt das Anwesen von Angelika und Heinz Träger in der Gartenstraße in Bellenberg in die Dunkelheit. Mehr als 350 leuchtende Figuren sind aufgestellt: Tiere, Schneemänner, Schilder und Bäumchen strahlen jeden Abend aufs Neue in die Kälte hinein. Jahr für Jahr bauen die Trägers ihre Figuren im Advent auf. Dafür nehmen sie sich drei Tage Zeit– bis auch das letzte Tier an Ort und Stelle steht. Das tun sie mit großer Leidenschaft.

Angelika Träger ist dabei eines besonders wichtig: „Die Figuren werden jedes Jahr neu und anders aufgestellt, je nachdem wie es mir gerade gefällt.“ Damit alles möglichst genau nach ihren Vorstellungen aufgebaut werden kann, bewahren die Besitzer jeden Karton auf und sortieren die Figuren nach Heilig-Drei-König stets feinsäuberlich in die Verpackungen zurück. So soll verhindert werden, dass sich Kabel verknoten oder eine der Kunststofffiguren zu Bruch geht. „Wenn ich eine bestimmte suche und erst 350 Kartons durchschauen müsste, wäre das eine Katastrophe“, sagt Angelika Träger. Das Aufbauen falle leichter, wenn alles genau sortiert gelagert wird. Die leuchtende Sammlung wächst jedes Jahr, die Figuren kommen aus den verschiedensten Regionen der Welt: Dazu gehören Flamingos aus Australien und ein Hund aus Frankreich. Aus nah und fern scheinen die strahlenden Exponate zu kommen. Und genauso ist es mit den Besuchern des Bellenberger Weihnachthauses.

Ununterbrochen kommen in der Adventszeit Menschen bei den Trägers vorbei, um das Weihnachtswunderland zu bewundern. Über jüngere Besucher freuen sich die Dekorateure ganz besonders: „Schon kleine Kinder erkennen die verschiedenen Tiere und freuen sich darüber, das ist wirklich berührend“, sagt Angelika Träger. Oft kämen auch einsame Menschen vorbei, erzählt Heinz Träger. Fremde klingelten an der Tür und brächten ihre Geschichten mit. Sie könnten dann ein Lächeln mitnehmen. Das Haus sehen die Trägers als einen strahlenden Ort der Begegnung – und das ist den Besitzern der Figurensammlung wichtig. Deshalb wollen sie keine Spendenkasse aufstellen: „Wir wollen nicht, dass uns jemand Geld gibt, denn wir machen das hier gerne“, sagt Angelika Träger. Es sei eine schlimme Vorstellung, dass ein armer Mensch sich genötigt fühle, etwas zu bezahlen.

Deshalb ist es den beiden auch „vollkommen egal“, wie viel Strom ihr weihnachtliches Lichtprojekt verbraucht. „Geld sollte an Weihnachten keine Rolle spielen“, findet Heinz Träger. Nachdem das Fest jedes Jahr ohnehin immer kommerzieller werde, wollten die Bellenberger den Leuten etwas Schönes und kostenloses bieten.

Für die Eheleute ist Weihnachten eine Zeit, um zusammen zu kommen und gemeinsam zu feiern – und nicht um herauszufinden, wer die größten Geschenke stellen kann. Deshalb bauen die Trägers ihr Winterwunderland zur Weihnachtszeit immer wieder auf – mit dem Ziel, dem ein oder anderen gestressten Mitbürger für einen Moment ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können.