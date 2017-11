2017-11-03 00:33:39.0

Reiter jagen falschen Fuchs durch Illertissen

Teilnehmer sind am Samstag willkommen

Der Reit- und Fahrverein Illertissen veranstaltet in diesem Jahr eine Fuchsjagd rund um die Vöhlinstadt. Dabei wird kein echtes Tier gejagt, wie dies zu früheren Zeiten der Fall war – sondern eine von einem Vorreiter gelegte, sogenannte Schleppe verfolgt. Zugleich werden in hohem Tempo feste Hindernisse im Gelände überwunden.

Treffpunkt für Reiter und Interessierte zum „Stelldichein“ ist um 11 Uhr im Schlosshof des Illertisser Schlosses (ohne Pferd). Dazu spielen die Jagdhornbläser. Autos mit Anhänger können auf dem Vereinsgelände in der Obenhausener Straße parken, es gibt einen Bustransfer zum Schloss.

Los geht es um 12.30 Uhr: Die Jagdstrecke führt von der Reitanlage in Richtung Jedesheim ins Obenhausener Ried und zurück. Sie beträgt etwa 15 Kilometer. Es gibt mehrere Sprünge, die umritten werden können. Geritten wird in einem Springer- und einem Nichtspringerfeld. Mitreiter, Zuschauer und Interessierte sind willkommen, so der Verein. Autos können die Jäger entlang der Strecke in einem geführten Korso begleiten. (az)

Anmeldungen und Anfragen nimmt Rainer Oberdorfer-Bögel unter Telefon 0171/8524722 entgegen.