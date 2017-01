2017-01-31 00:34:34.0

Versammlung Richard Demel führt weiterhin die Tell-Schützen

Vorsitzender einstimmig im Amt bestätigt. Auch sportlich läuft es bei dem Verein gut

Der Schützenverein Tell Kettershausen-Bebenhausen bleibt unter Leitung von Vorsitzendem Richard Demel. Er wurde bei der Jahresversammlung einstimmig im Amt bestätigt. Während Vanessa Holzhai zur neuen Schriftführerin gewählt wurde, komplettieren Doris Hörmann, Franz Sauerwein, Barbara Huber und Helmut Sauerwein den Vorstand als Beisitzer. Mit der Einführung eines neuen vereinsinternen Leistungsabzeichens wollen die Tell-Schützen künftig den Ansporn für gute Schießergebnisse geben.

Derzeit zähle der Verein 162 Mitglieder, so Vorsitzender Demel. Aufgrund der guten Übungsbeteiligung und des harmonischen Zusammenwirkens von Mannschaftsführer, Sport- und Jugendleiter erbringen die von Rolf Hertnagel trainierten Teams derzeit gute Ergebnisse. Pünktlich zum Kettershauser Dorffest im Juli wollen sich die Tell-Schützen in ihrer neuen Tracht präsentieren, so der Vorsitzende. Derzeit sichern elf Jugendliche, sieben mit dem Luftgewehr und vier mit der Luftpistole den Nachwuchs, berichtete Jugendleiter Kevin Schiefele. Alle Jungschützen beteiligen sich am Fernwettkampf.

Ausführlich ließ Sportleiter Martin Braunmiller das Jahr 2016 Revue passieren. Nach dem Gauschießen in Oberschönegg setzten die Tell-Schützen ihre guten Ergebnisse bei der Gaumeisterschaft fort. In der Juniorenklasse B der Luftpistolen erzielte Max Maier mit 339 Ringen den 1. Platz sowie Tim Gmeinder mit 334 Ringen Rang 2. Während in der Schützenklasse Martin Braunmiller mit 349 Ringen den 2. Platz belegte, sicherten sich bei der Seniorenklasse B Auflage Rolf Hertnagel (290 Ringe), Josef Koneberg (289 Ringe) und Horst Duile (270 Ringe) die vorderen Plätze sowie als Mannschaft ebenfalls den Sieg. Bei der Schwäbischen und Bayerischen Meisterschaft erzielten die Tell-Schützen mit der Luftpistole Auflage Rang 7.

In der Seniorenklasse belegte Rolf Hertnagel mit 290 Ringen den 2. Platz. In den Rundenwettkämpfen erreichte die 1. Luftgewehrmannschaft den 1. Platz der Gauliga B. Das Luftpistolenteam erkämpfte sich Rang 3. (clb)