2017-05-29 12:59:00.0

Vöhringen Riesen-Andrang beim Cityfest

Sommerliche Temperaturen lockten Hunderte in die Stadt – eine Herausforderung für die Veranstalter.

Pünktlich zum bisher heißesten Wochenende des Jahres hat die Stadtkapelle Vöhringen ihr Cityfest im Stadtcenter veranstaltet. Beim Anblick des voll besetzten Festplatzes war die Begeisterung von Vorsitzendem Stefan Halle deutlich zu spüren: „Wir freuen uns über das Kaiserwetter.“ Im vergangenen Jahr hatte das Fest wegen Regenschauern ausfallen müssen. Heuer war Stefan Halle froh, dass zumindest noch ein paar Garnituren an zusammenklappbaren Tischen und Stühlen für Notfälle zur Verfügung standen. Die Frage lautete aber: „Wo sollen wir die noch aufstellen?“

Mit diesem Luxusproblem konnten die Verantwortlichen freilich gut leben, denn nach dem offiziellen Beginn am Nachmittag mit der kleinen Besetzung der Stadtkapelle, strömten gegen Abend die Besucher aus allen Ecken – und nun wurden alle vereinseigenen Kräfte gebündelt, um dem Ansturm gerecht zu werden. Da drohten die Getränke knapp zu werden: Weinhaltige Mixgetränke mussten am Samstag nachgeordert werden und am Sonntag Bier, sagte Vorsitzender Halle. Doch die Versorgung der hungrigen und durstigen Besucher gelang.

ANZEIGE

Der Stimmungsabend mit der Blaskapelle Unterroth, mit ihrem Dirigenten Daniel Ehrentreich, wurde zu einem Höhepunkt des Festes: Gespielt wurden böhmisch-mährischen Klänge, Schlager, Pop- und Rockmusik sowie Ballermann-Hits. Reichlich Abwechslung war am Sonntag geboten, verschiedene Musikgruppen traten auf. Am Vormittag spielte die Schützenkapelle Reutti, danach die Vöhringer Bläserjugend samt Chor und die Jugendkapelle. Den Festausklang gestaltete bei hochsommerlichen Temperaturen die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt. (rfu)