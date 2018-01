2018-01-16 00:33:29.0

Ritzisrieder Musiker planen zweites Video

Mehr als 11000 Mal wurde der erste Film bisher aufgerufen

Mehr als 11000 Mal wurde das Musikvideo „I will“ der Ritzisrieder Musiker bisher im Internet auf der Videoplattform Youtube aufgerufen. Ein voller Erfolg, findet Dirigent Stefan Eckel, der die Idee zu dem etwa dreiminütigen Film hatte (wir berichteten). „Im Moment haben wir noch etwa 20 Aufrufe täglich. Aber es stagniert“, sagt er. Doch das ist für die Ritzisrieder kein Grund zur Sorge, denn sie planen schon den nächsten Dreh.

„Erst muss unser Sommerprogramm stehen, dann beginnen die Vorbereitungen für das nächste Video“, sagt Eckel gegenüber unserer Zeitung. „Das erste hat sich auf jeden Fall gelohnt und wir wollen so etwas wieder machen“, sagt der Dirigent. Das selbst gesungene Lied „I will“ sei sogar so gut angekommen, dass ein Bautrupp ihn in seine Wiedergabeliste eingefügt hatte. Eckels Bruder hat dann das Lied zufällig auf einer Baustelle im Vorbeigehen gehört. „Da gibt es inzwischen schon witzige Geschichten“, sagt Eckel. Auch der Hauptdarsteller Julian, der einige Male im Musikvideo von „I will“ zu sehen ist, sei schon mehrfach auf seinen prominenten Internet-Auftritt angesprochen worden, erzählt der Dirigent.

ANZEIGE

Was nun geplant ist, verrät er noch nicht. „Wie man das arrangiert, das weiß man noch nicht. Ich suche noch Ideen“, sagt Eckel. Die ersten „Puzzleteile“ für den neuen Film, wie er sie nennt, lägen aber schon auf dem Tisch.

Doch auch kritische Stimmen habe es gegeben, gibt Eckel zu. „Wir haben das ja alle zum ersten Mal gemacht. Ich bin aber absolut zufrieden – wohlwissend, dass es Nachbesserungspotenzial gibt“, schmunzelt der Dirigent. (feema)