2017-11-06 07:00:00.0

Weißenhorn Rock ’n’ Roll-Familie feiert einen runden Geburtstag

Die Weißenhorner Rockodiles begehen ihr 30-jähriges Bestehen in der Fuggerhalle. Bei der Jubiläumsshow werden Erinnerungen wach. Aber auch die Zukunft ist ein Thema. Von Carolin Oefner

Die ersten Töne von „Skandal im Sperrbezirk“ erklingen in der abgedunkelten Fuggerhalle, Bilder mit Tanzszenen flimmern über die Leinwand über der Bühne und dann kommen sie: die Rock ’n’ Roller. Die eigens zusammengestellte Jubiläumsband spielt, das Publikum in der Fuggerhalle klatscht im Takt mit, viele haben selbst schon auf dieses Lied der Spider Murphy Gang getanzt und damit Wettkämpfe gewonnen. Denn es ist eines der Lieblingsstücke von Trainer Richard Wieser.

Der Mann, der die Rockodiles ins Leben gerufen hat, darf nun mit ihnen feiern. Die Tanzgruppe des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums in Weißenhorn wird 30 Jahre alt. Und in all den Jahren war und ist „Riwi“, wie ihn seine Schüler liebevoll nennen, die Hauptfigur: Er ist – wenn’s drauf ankommt – strenger Lehrer und immer verständnisvoller Trainer. Nicht umsonst sind die Schüler mit Begeisterung zum wöchentlichen Training erschienen, das am freien Nachmittag oder sogar an den Wochenenden stattfand. Wieser, der im Februar in den Ruhestand gehen wird, hält sich an dem Abend im Hintergrund: Er sitzt hinten im Publikum.

Es ist ein Abend für die ganze Rock ’n’ Roll-Familie, voller Erinnerungen, voller Emotionen. Die Schüler zeigen auf der Bühne ihr Können, Ehemalige können sich auf den Videos oder in Erzählungen wiedererkennen und auch die Eltern wissen noch, wie sie versucht haben, die aufgeregten Kinder vor Wettkämpfen zu beruhigen.

Bernd Auerhammer, der 1992 am NKG Abi gemacht hat, moderiert die Jubiläumsabende. Er bringt den Zuschauern zwei Choreografien bei. Da wird mit den Füßen gestampft, geklatscht und sich „geduscht“ – und das alles im Achteltakt. Die Leute sind begeistert, so kann nicht allzu viel Melancholie aufkommen, weil Wieser eben bald nicht mehr stilecht im Trainingsanzug die Tanzfiguren vormachen wird.

Stattdessen feiern alle die Geschichte der Rockodiles – die sehr erfolgreich ist. „Das NKG ist überregional als Tanzschule bekannt“, sagt Schulleiter Klaus Schneikart. Und bedankt sich bei Wieser: „Danke, dass Sie so viel für das NKG und die Schüler tun.“ Wieser sei das Chef-Krokodil und das Zentrum der Aktivitäten, es sei schwer, ihn zu ersetzen. Dennoch versuche die Schule, einen Nachfolger zu finden, der den Tanz weiterführt. Schneikart: „Ich hoffe, dass uns das gelingt.“