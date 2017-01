2017-01-13 09:00:00.0

Bellenberg Rotkreuzler waren bei Bombenentschärfung dabei

Bellenberger Bereitschaftsmitglieder waren im vergangenen Jahr insgesamt rund 4800 Stunden im Einsatz.

Mitten drin statt nur dabei: Sechs Mitglieder der Bellenberger Rotkreuzbereitschaft waren insgesamt 107 Stunden im Zuge der Bombenentschärfung in Augsburg im Einsatz.

Die Bellenberger halfen, 54000 Menschen aus der Gefahrenzone zu bringen. Dazu trafen sich die Helfer am ersten Weihnachtsfeiertag um 4.30 Uhr am Sammelpunkt in Weißenhorn, berichtete stellvertretender Bereitschaftsleiter Peter Schwenk bei der Jahresrückschau. Tags drauf um 2 Uhr morgens waren sie wieder in Bellenberg zurück. Des Weiteren rückten Schnelleinsatzgruppen aus zu einem Wohnhausbrand in Bellenberg und je einem Fall von CO2- Austritt in Senden und Memmingen. Sanitätsdienste leisteten die Kameraden auf Festen, Umzügen oder beim Einstein-Triathlon und Marathon in Ulm. Zusammengerechnet waren es 4788 Stunden, die voriges Jahr von der Rotkreuzbereitschaft Bellenberg zum Wohl der Allgemeinheit erbracht wurden. Die Bereitschaftsstärke beträgt 33 Mitglieder, darunter 27 Aktive und einen Neuzugang.

Weitere Einsätze galten vier Blutspendeterminen mit 118 Stunden, sodann 18 Unterrichtsabende, außerdem Digitalfunkschulung, Ausbildung zu Sanitätsdienst und Rettungssanitäter, Trupp- und Gruppenführer. Es gab wieder eine Bereitschaftsübung im Illerwald bei Au und Kameradin Gaby Stiller war 295 Stunden für den Kriseninterventionsdienst (KID) unterwegs. Auch Hausverwaltung, Wirtsdienst, Kameradschaft, Fahrzeug- und Materialpflege oder Mittelbeschaffung beanspruchten Zeit.

Haupteinnahmequellen waren die übers Jahr verteilten Altpapiersammlungen, welche sich 2016 zum 45. Mal jährten. In 563 Stunden sammelten sie eine Rekordmenge von 96 Tonnen Altpapier. Im Juni 2016 rüstete die Rotkreuzbereitschaft ihre Fahrzeuge auf Digitalfunk um.

Ute Gerstlauer, Leiterin der Jugendrotkreuzgruppe, informierte, dass die 17 Jugendlichen 962 Arbeitsstunden geleistet hätten. Unter anderem haben sie die Erwachsenen beim Blutspendedienst und Sammeln von Altpapier unterstützt.

Die Seniorengruppe zählte 2016 30 Teilnehmer, wobei der Altersdurchschnitt bei etwa 80 Jahren lag. Leiterin Anita Kolbeck berichtete von einem regen Vereinsleben mit Nachmittagstreffen und Ausflügen. Dennoch wurde nach langem Beraten der Entschluss gefasst, die Seniorennachmittage einzustellen.

Die der Rotkreuzbereitschaft angeschlossene Wasserwacht Bellenberg-Au verbuchte für den Badesee Au eine Saison ohne Zwischenfälle. Leiter Ewald Panusch teilte mit, dass 428 Wachstunden geleistet wurden. Mit sechs Aktiven unterstützten sie die Wasserwachtgruppe Neu-Ulm beim „Nabada“. Die Zahl von 185 Mitgliedern ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen und teilt sich auf in 43 Mitglieder, 40 Jungaktive, und 102 fördernde Mitglieder. (lor)