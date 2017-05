2017-05-04 00:35:48.0

Programm Rund um die Kirche wird gefeiert

Was beim zweiten Gut-Hirten-Fest in Altenstadt geboten ist

Mit Aktionen wie Orgelführung, Hüpfburg, Kinderschminken und einem Konzert mit mittelalterlicher Musik ist am Sonntag, 7. Mai, beim Gut-Hirten-Fest der katholischen Pfarrei Altenstadt in und um Kirche und Pfarrheim viel geboten. Namensgebend für das inzwischen zweite Fest ist der Patronatstag der Altenstadter Pfarrkirche „Zum Guten Hirten“, der an diesem Tag – immer der vierte Sonntag der Osterzeit – begangen wird.

Beginn des Fests ist um10.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Pfarrkirche. Während des Gottesdienstes wird Organistin Marlene Enderle in den Ruhestand verabschiedet. Ab 11.30 Uhr gibt es dann einen Mittagstisch. Ab 12.30 Uhr wird im Pfarrsaal Musik gespielt. Am Nachmittag, ab 13.30 Uhr, können Besucher Kaffee und Kuchen genießen.

Für Kinder und Jugendliche steht ab 11.30 Uhr eine Hüpfburg bereit. Zwischen 13.30 und 15.30 Uhr können sich die kleinen Besucher außerdem schminken lassen. Um 14 Uhr beginnt ein Tischkickerturnier. Spielt das Wetter mit, findet ab 13.30 Uhr ein Torwandschießen statt.

Edith Thiel wird an diesem Tag außerdem Orgelführungen leiten. Sie finden um 13.30 Uhr und um 15 Uhr statt. Um 16 Uhr beginnt abschließend das Konzert der Spielleute Bordunitas mit mittelalterlichen Weisen und Klängen. Altenstadts Gemeindereferent Thomas Kränzle ist Mitglied der Gruppe. (zisc)