2017-05-15 00:35:09.0

SPD startet froh gestimmt ins Wahljahr

Bewährte Führung in Altenstadt

Gute Laune bei der SPD in Illereichen-Altenstadt: In diesem Jahr habe die Partei auf Bundesebene dank ihres Kanzlerkandidaten Martin Schulz gute Chancen, einen siegreichen Wahlkampf zu führen. Davon geht jedenfalls Ernst Wüst, der Vorsitzende des Ortsvereins aus. Gewissermaßen als Startschuss in den Wahlkampf diente nun eine Mitgliederversammlung, bei der auch Vorstandswahlen anstanden: Vorsitzender Wüst, Kassiererin Sonja Bourguignon und Revisor Hans-Joachim Rüdiger wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Wüst, der auch Zweiter Bürgermeister in Altenstadt ist, wurde zudem zum Delegierten des Ortsvereins zur Aufstellungskonferenz der Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl im Stimmkreis Memmingen gewählt; Ersatzdelegierter ist Jürgen Zanker aus Osterberg. Ebenfalls beschlossen hat die Jahreshauptversammlung eine Mitgliederwerbekampagne in Altenstadt.

ANZEIGE

Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung stand die Bundestagswahl im September. Bezirksrätin Petra Beer aus Memmingen sprach zum Thema „Die SPD im Wahljahr“. Sie äußerte sich besorgt über das in Europa umgehende „Gespenst des Nationalismus“. (az)