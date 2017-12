2017-12-27 00:34:00.0

Konzert Salzburger Advent in Illertissen

Die geistliche Abendmusik in der Schlosskapelle zählt zu den musikalischen Höhepunkten in der Weihnachtszeit. In diesem Jahr war sie großen Komponisten gewidmet Von Wilhelm Schmid

Seit 38 Jahren gehört die „Geistliche Abendmusik zum 4. Advent“ zu den musikalischen Höhepunkten der Weihnachtszeit in Illertissen – und seit Tagen waren beide Konzerte in der Kapelle des Vöhlinschlosses ausverkauft. Günther Luderer, musikalischer Leiter, und Hans Scherrer vom Kirchenmusik-Förderkreis waren schon von Anfang an dabei, als der damalige Stadtpfarrer Hans Schmidt die Konzertreihe initiierte.

In diesem Jahr hatte Luderer das Programm mit „Salzburger Advent“ betitelt. Denn er hatte es den Brüdern Joseph und Michael Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Martin Goller und Franz Gruber gewidmet, die alle das Musikleben der österreichischen Stadt prägten. Von Michael, dem jüngeren der beiden Haydn-Brüder, kamen eine Hirtenkantate und eine Pastorella zur Aufführung, in denen sich vor allem Sopranistin Susanne Simenec auszeichnete. Mit Evgenia Malkiel (Alt), Gábor Molnár (Tenor) und Manuel Wienke (Bass) übernahm sie gleichzeitig auch die Chorpartien, die gerade in dieser solistischen Besetzung als besonders reizvoll erschienen.

Komponist Wolfgang Amadeus Mozart war mit drei Werken für Streicher vertreten. Das „Duo G-Dur für Violine und Viola KV 423“, der „Andante“-Satz aus dem „Violinkonzert D-Dur KV 211“ und die „Salzburger Sinfonie F-Dur KV 138“ gaben dem Ensemble mit Günther Luderer (erste Violine), Barbara Baer (zweite Violine), Fabio Marano (Viola), Hans Scherrer (Violoncello), Ulla Trappe (Kontrabass) und Anita Bender (Orgelpositiv) beste Gelegenheiten, ihre Musizierkunst sowohl solistisch als auch im Zusammenspiel zu demonstrieren.

Mit einem Hirtenlied von Martin Goller, ebenfalls für den Hof der Salzburger Fürsterzbischöfe komponiert, sowie den beiden Sätzen „Benedictus“ und „Dona nobis pacem“ aus der „Nicolai-Messe“ von Joseph Haydn bewiesen sämtliche Mitwirkenden wiederholt ihre hohen Fähigkeiten und rundeten das Salzburger Programm hervorragend ab.

Vor dem gemeinsam gesungenen „Es ist ein Ros’ entsprungen“ gab es jedoch noch als populären Höhepunkt genau einen Tag vor dessen 199. Geburtstag das berühmteste Weihnachtslied der Welt, das ebenfalls aus der Salzburger Umgebung stammt: „Stille Nacht“ erklang in einer an die Originalfassung wunderschön angepassten Version für Sopran und Alt, wobei die Instrumente dezent begleiteten und damit an die Erstaufführung mit Gitarre erinnerten. Kräftiger Beifall belohnte alle Mitwirkenden für die stimmungsvolle Stunde.