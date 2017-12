2017-12-08 07:00:00.0

Altenstadt/Neu-Ulm Schläger muss zahlen

26-Jähriger wird wegen Prügelattacke nach Oktoberfest in Altenstadt zu Geldstrafe verurteilt. Von Felicitas Macketanz

Es sollte eine schöne Party werden – das Altenstadter Oktoberfest in diesem Jahr. Doch für zwei junge Männer nahm die Feierei keinen guten Ausklang: Was als harmlose Provokation zwischen den beiden begonnen hatte, endete für einen 26-Jährigen nun vor Gericht – und für den anderen gleichaltrigen Mann unter anderem mit Hämatomen, einer angebrochenen Nase und einem Kapselriss am Daumen.

Im Neu-Ulmer Amtsgericht schilderte der 26-jährige Angeklagte, der sich wegen Körperverletzung verantworten musste und Einspruch dagegen eingelegt hatte, wie es zu den Verletzungen des anderen Mannes kommen konnte. Er und einige seiner Freunde hätten sich bei ihm zu Hause getroffen und noch etwas „vorgetrunken“, bevor es zum eigentlichen Oktoberfest ging. „Sechs oder sieben Leute waren da“, sagte der 26-Jährige. Nach dem „Vorglühen“ sei die Gruppe dann zusammen auf das Fest gegangen. Dort habe der Angeklagte seinen ehemaligen Grundschulfreund wiedergesehen. „Wir waren bis zur fünften Klasse beste Freunde. Das hat sich dann aber auseinandergelebt.“ Beide hätten nun kein gutes Verhältnis mehr zueinander gehabt, so der Angeklagte. Er sei auf seinen ehemaligen Grundschulfreund zugegangen und habe gemeint, sie könnten endlich wieder Frieden schließen. „Ich war nicht auf Streit aus“, sagte der 26-Jährige vor Richter Thomas Mayer.

ANZEIGE

Doch der Bekannte habe abgeblockt. Daraufhin habe der Angeklagte den Gleichaltrigen provoziert, wie er selbst zugibt. Er habe ihn arrogant genannt. Auf der Straße seien die Sticheleien in den frühen Morgenstunden weitergegangen, die Situation habe sich hochgeschaukelt, sagte der Angeklagte, bis der ehemalige Kumpel ausgeholt – aber niemanden getroffen habe.

„Aus Reflex habe ich dann zugeschlagen“, sagte der 26-Jährige, der zur Tatzeit laut Mayer 1,84 Promille Alkohol im Blut hatte. Er habe sich verteidigt.

Oberstaatsanwalt Christoph Ebert sprach dem Mann ins Gewissen: „Ich werde echt sauer, wenn bei so einer Verletzung von Verteidigung gesprochen wird.“ Die klare Ansprache des Oberstaatsanwalts zeigte Wirkung: Der Angeklagte entschuldigte sich für seine Tat. Allerdings war das Opfer der Prügelattacke nicht im Saal und auch einen Strafantrag hatte es nicht gestellt. „Das ist edel, das kommt nicht immer vor“, sagte der Richter.

Der junge Mann war letztlich einsichtig, besprach sich kurz mit seinem Verteidiger Klaus Knopf und akzeptierte dann folgendes Urteil: Der 26-jährige Schüler, der keine Vorstrafen hat und wegen seiner Schulzeit momentan auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist, muss eine Geldstrafe zahlen.

Der Richter sprach ihn der vorsätzlichen Körperverletzung für schuldig und verurteilte ihn zu insgesamt 700 Euro.