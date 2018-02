2018-02-03 16:00:00.0

Bellenberg Schleichtempo für Lastwagen in Bellenberg

Die umstrittenen Lehmtransporter sollen künftig auch durch diesen Ort nur noch mit Tempo 30 rollen. Gegen die neue Route für die Fahrten hatten die Gemeinderäte allerdings nichts einzuwenden. Von Regina Langhans

Das Thema Lehmtransporte bewegt weiterhin die Menschen in Bellenberg und der Region. So hat der Gemeinderat nun zwei weitere Beschlüsse einstimmig gefasst. Einer davon ist in Folge der Illertisser Entscheidung, also für die Tempo-30-Regelung innerhalb Tiefenbachs, gefallen: Denn nun wünscht sich Bellenberg gleiches Recht für alle und hat den Antrag zu Tempo 30 innerorts für Lastwagen gestellt. Wie kürzlich berichtet, kann diese in Tiefenbach eingeführt werden. Der zweite Beschluss galt der alternativen Wegstrecke über Feldwege für künftige Lehmtransporte zum Ziegelwerk ab dem Parkplatz Reudelberger Forst West.

Neu in der Debatte um die besten Lösungen für die Lehmtransporte zum Zieglewerk war der Wunsch, wie in Tiefenbach für den Schwerlastverkehr Tempo 30 vorzuschreiben. Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller sagte, den Antrag aus Gründen der Gleichbehandlung aller betroffenen Anwohner stellen zu wollen. „Zum Schutz und zur Gleichstellung unserer Bürger, die von vornherein weitaus mehr Lastwageverkehr zu akzeptieren haben, wollen wir für die Zeit der Lehmtransporte eine vorübergehende Beschränkung auf 30 Stundenkilometer für Lastwagen.“ Wenn dies bei der weniger frequentierten Kreisstraße vorübergehend möglich sei, sollte für die viel befahrene Staatsstraße 2031 ein Gleiches gelten.

Zur Debatte stand auch, gegen die 30-Tempo-Regelung mit Begründung der Ungleichbehandlung gegenüber Bellenberg Einspruch zu erheben. Dieses Vorgehen wurde allerdings verworfen, da sich nach Ansicht der Räte das Verfahren zu lange hinziehen würde.

Sodann hat der Gemeinderat Bellenberg die Alternativroute zur beabsichtigten Trasse über Feldwege für künftige Lehmtransporte durchgewunken. „Um, wie bereits bei der ersten Feldweglösung, für Bürger und Ziegelei einen gleichermaßen guten Ausweg zu finden“, so die Bürgermeisterin.

Sie bedauert jedoch, dass die erste Lösung nicht funktioniere. Die Untere Naturschutzbehörde fordert dafür nämlich vom Ziegelwerk ein artenschutzrechtliches Gutachten, weil die Wege durch zwei Biotope führen. Vogt-Keller: „Anfangs hieß es, das Landratsamt stimmt zu, und nun, wenn es konkret wird, ist das, den Zeitraum eines Jahres umfassende Gutachten nötig.“ Dazu sei keine Zeit, denn der Bau des Voralbtunnels mit dem anfallenden Lehm beginne demnächst. Deshalb müsse die Zusage zur Lehmabnahme als Rohstoff für die Ziegelei jetzt erfolgen. Die Bürgermeisterin hofft nun, dass der nötige Grund von den Landwirten erworben oder gepachtet werden kann. Denn die Flächen seien für den Teerausbau der Strecke nötig. Bis auf eine Kurve, die bereits auf Ziegeleigrund liegt, handelt es sich um öffentliche Wege. Auch die neue Teerstraße soll teilweise zurückgebaut werden.