Landkreis Schnell und günstig zum Drei-Gänge-Menü

Wenig Geld, kaum Zeit, mittelmäßige Kochkünste: So zaubert ihr trotzdem italienische Leckereien auf den Tisch. Von Franziska Wolfinger und Dorina Pascher

Raclette ist dir zu aufwendig? Käsefondue liegt so schwer im Magen? Und Würstchen im Mantel sind nichts für die Vegetarier unter deinen Freunden? K!ar.Text zeigt, wie du mit wenigen Zutaten ein festliches Silvestermenü zaubern kannst. Das Beste ist: Es kostet wenig, ist ruckzuck gemacht und schmeckt sicherlich allen Gästen. Und ein Motto gibt es noch dazu: Bella Italia!

Vorspeise: Caprese im Mini-Format

Okay, Tomate-Mozzarella ist wohl der Klassiker unter allen italienischen Vorspeisen. Doch wenn ihr es richtig serviert, wird selbst das ein Hingucker. Und dafür braucht ihr nicht viel: lediglich Mini-Mozzarella-Kugeln, Cherry-Tomaten und ein Basilikum-Pflänzchen. Das alles schön aufgespießt ergibt nicht nur eine ansehnliche Vorspeise, sondern auch die italienische Tricolore grün-weiß-rot. Zum Schluss noch mit Aceto-Balsamico und italienischen Kräutern garnieren und Grissini dazu reichen.

Hauptspeise: Italienischer Auberginen-Auflauf

Für diese Hauptspeise müsst ihr nicht lange im Supermarkt nach exotischen Gewürzen oder teuren Ölen suchen. Ihr braucht lediglich ein bis zwei große Auberginen, 500 Milliliter passierte Tomaten, zwei Mozzarella-Kugeln und eine Packung geriebenen Grana Padano. Daheim angekommen, heißt es zuerst: schnippeln. Die Aubergine muss in circa ein Zentimeter breite Scheiben geschnitten werden, der Mozzarella ebenso. Dann nehmt ihr ein großes Backblech, beträufelt es mit Olivenöl und wendet die Auberginen darin. Die Scheiben werden gesalzen und gepfeffert und ab geht es mit ihnen für 30 Minuten in den 200 Grad warmen Ofen. In der Zwischenzeit könnt ihr einen Schuss Olivenöl in eine Auflaufform geben und ebenmäßig verteilen. Dann schneidet ihr eine Knoblauchzehe in der Mitte durch und reibt mit der Schnittseite die Form ein. Außerdem füllt ihr die zimmerwarmen passierten Tomaten in ein Gefäß und würzt sie mit Salz, Pfeffer und italienischen Kräutern.

Wenn die Aubergine goldbraun gebacken ist, nehmt ihr sie aus dem Ofen und es geht los mit dem Schichten. Auf den Boden legt ihr zunächst die Auberginen, darüber die Mozzarellascheiben und auf jede Lage wird die Tomatensoße gegossen. Das wiederholt ihr so lange, bis die Zutaten aufgebraucht sind. Die letzte Schicht wird mit dem geriebenen italienischen Hartkäse Grana Padano garniert. Dann geht es für den Auflauf wieder ab in den Ofen für rund zehn bis 15 Minuten bei 200 Grad.

Wenn der Käse geschmolzen ist, die Auflaufform vorsichtig aus dem Ofen holen und mit ein paar Basilikumblättern garnieren. Dazu passt frisches Baguette.

Nachspeise: Schichtdessert mit Mascarpone und Cantuccini

Die unterste Schicht dieses leckeren Nachtischs besteht aus den typischen italienischen Mandelkeksen. Nehmt einfach eine Handvoll Cantuccini, packt sie in eine Tüte und macht mit einem Nudelholz Krümel daraus. Achtung: Die Kekse nicht wieder zu Mehl verarbeiten. Dann kümmert ihr euch um die Mascarponecreme. Vermischt dazu einfach eine 250 Gramm Mascarpone, ebenso viel Quark, den Saft einer halben Zitrone, 75 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker. Die Masse reicht für etwa vier Portionen. Obendrauf kommt noch ein Fruchtmus. Nehmt einfach euer Lieblingsobst und püriert es in der Küchenmaschine. Schön rot wird es mit Beeren, die Tiefkühlversion davon geht auch. Nehmt nun Dessertgläser und schichtet darin erst die Cantuccini, dann die Mascarponecreme und obendrauf das Fruchtmus. Dekoriert das Ganze nun mit ein paar Kekskrümeln und Beeren.