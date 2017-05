2017-05-27 00:36:29.0

Schnelleres Internet in Unterroth

Breitband-Ausbau nach einem Jahr fertig

Nach einjähriger Bauzeit sind in Unterroth und Matzenhofen die Lücken im Breitbandnetz geschlossen. Vertreter der Telekom und der Gemeinderat gaben in einer Feierstunde den offiziellen Start für das schnelle Internet bekannt.

Rund 290 Haushalte aus Unterroth und Matzenhofen können ab sofort schneller im Internet surfen, telefonieren und fernsehen. Das neue Netz sei so leistungsstark, dass dies gleichzeitig möglich ist. Auch Musikhören und Videoschauen im Internet funktioniere jetzt besser, genauso das Speichern in der Cloud, einem virtuellen Ort im Netz, an dem Daten wie Bilder aufbewahrt werden können. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 50 Megabit pro Sekunde.

ANZEIGE

Bürgermeister Gerhard Struve sagte, das Warten habe sich gelohnt: „Die schnellen Internetanschlüsse sind jetzt buchbar, das hohe Tempo im Internet ist ein Standortvorteil für die gesamte Gemeinde und für jede einzelne Immobilie.“ Der Telekom-Projektleiter Peter Bohnacker erklärte, das Glasfasernetz der Telekom umfasse inzwischen mehr als 400000 Kilometer. Zum Vergleich: Das deutsche Autobahnnetz sei 13000 Kilometer lang. (lor)