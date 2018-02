2018-02-01 09:00:00.0

Vöhringen Schüler holen die Planeten vom Himmel

Acht Figuren schmücken jetzt den Campus des Illertal-Gymnasiums. Das P-Seminar macht’s möglich. Von Ursula Katharina Balken

Die Sterne vom Himmel holen – geht das? Natürlich nicht! Aber am Illertal-Gymnasium Vöhringen (IGV) haben Schüler in einem Praxis-Seminar den acht Planeten unseres Sonnensystems im Garten der Schule einen festen Standort verschafft. Mit dieser Arbeit konnten sie die Jury überzeugen, die das beste P-Seminar der Schule auswählte. Das Preisgeld in Höhe von 500 Euro hatte der Freundeskreis des IGV zur Verfügung gestellt.

Fünf Gruppen standen in den Startlöchern und brannten darauf, ihre Projekte zu präsentieren, in denen viele Monate Arbeit stecken. Diese werden in Kooperation mit Partnern von außerhalb der Schule durchgeführt. „Dies soll den Bezug zur Arbeitswelt herstellen“, sagte Schulleiter Ralf Schabel. Es gehe auch darum, die Kompetenzen im Projektmanagement zu fördern.

Die erste Gruppe hatte sich dem Drogen- und Suchtproblem angenommen, die zweite machte eine Art Juwelenjagd der Natur im Auwald und löste damit Heiterkeit aus. Das sozial ausgerichtete Seminar sammelte mit vielen Aktivitäten 3000 Euro für das Kinderhilfswerk Unicef.

„Ein Tag am Illertal-Gymnasium“ wurde in Form einer Oscar-Verleihung präsentiert. Dann aber kamen die „Stars der Stars“. Die Präsentation begann recht geheimnisvoll. Die Seminarteilnehmer bevölkerten die Bühne mit Schutzhelmen, Telefonen und großen Planzeichnungen. Bald wurde klar, welches Ziel sie verfolgten. Sie wollten die acht Planeten vom Himmel holen. Das sind Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Die Himmelskörper sollten in Miniaturausgabe hergestellt werden und als Planetenweg den Schulcampus verschönern.

Ideengeberin war Lehrerin Gudrun Strohschneider, die 14 Schüler der Jahrgangsstufe zwölf begeisterte. Aber wie konnte man das anstellen? So stand am Anfang die Information via Internet. Die Planeten mussten nachgeformt und maßstabgerecht verkleinert werden. Auch die Abstände der einzelnen Sterne sollten stimmen.

Mit 90 „irdischen“ Zentimetern war Jupiter der größte Planet. Dagegen sah die Erde mit acht Zentimetern Durchmesser winzig aus. Um den Planeten die richtige Form zu geben, waren externe Partner erforderlich. Geholfen haben die Vöhringer Firma Blech und Technik, die die Info-Schilder herstellte, und der Illerrieder Schlosser Friedrich Hinder, der sein Equipment zur Verfügung stellte. Auch eine Reihe von Sponsoren unterstützten das Vorhaben. Von der kleinen Erde, auf der sogar die Kontinente zu erkennen waren, waren die Schüler besonders begeistert.

Dabei war die Durchführung des Projekts weit kniffliger als das bloße Planetenbasteln. Man ging sach- und fachgerecht vor. Der Landkreis ist der Sachaufwandsträger der Schule. Dessen Vertreter Bernd Schweighofer kam zu gemeinsamen Sitzungen und gab Ratschläge. Es mussten Bewilligungen eingeholt, Pläne gezeichnet und dann umgesetzt werden. Also ganz schön viel zu tun. Da reichten die zwei Stunden, die dafür wöchentlich im Stundenplan vorgesehen sind, nicht aus. Die Schüler hätten viel Freizeit investiert, lobte Lehrerin Strohschneider. Die Freude über den ersten Platz war groß. „Wir haben etwas für die Ewigkeit geschaffen, etwas mit Nachhaltigkeit“, kommentierten unisono Michael und Anna-Sophie und sprachen im Namen aller Beteiligten. Und von den zahlreichen Gästen gab es Applaus für eine wahrlich runde Leistung.