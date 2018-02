2018-02-06 07:00:00.0

Illertissen Schüler schnuppern Arbeitsluft

Was Vertreter der heimischen Wirtschaft Jugendlichen in Illertissen mit auf den Weg geben. Von Regina Langhans

Eine Messe mit Vertretern vieler Berufssparten für künftige Schulabgänger – das gab es zum siebten Mal in der Erhard-Vöhlin-Mittelschule und Johannes-von-La Salle-Realschule in Illertissen. 400 Schüler konnten sich bei 30 Firmen aus der Region informieren.

Hennig Tatje, Wirtschaftsförderer der Stadt Illertissen, wertet derzeit die Erkenntnisse für das nächste Jahr aus und zog bereits eine positive Bilanz: „Das Bewerberforum war für alle, Schüler wie Aussteller, sehr zufriedenstellend.“ Die Schüler seien gut vorbereitet gewesen und hätten sich nach Eröffnung der Messe mit ihren Fragen sofort an die Aussteller gewandt. Er habe beobachtet, wie das direkte Gespräch mit potenziellen Arbeitgebern, den Schülern helfe, sich konkretere Vorstellungen über ihren Berufsweg zu machen. Denn nicht in jedem Elternhaus würde mit Kindern über ihren künftigen Berufsweg gesprochen, so Tatje. Dass damit rechtzeitig begonnen werden sollte, sei sinnvoll. Viele Betriebe hätten beispielsweise ihre Ausbildungsplätze für 2018 schon vergeben und würden erst wieder 2019 Lehrlinge aufnehmen.

ANZEIGE

Sophie Frimmel, 15 Jahre alt, zählt zu den Neuntklässlern der Realschule. Obwohl sie noch über ein Jahr die Schulbank drücken muss, macht sie sich ernsthafte Gedanken über ihren späteren Berufsweg. Da ihr die typischen Jobs im Büro oder als Verkäuferin nicht gefallen, ließ sie sich beim Bewerberforum gerne über Alternativen informieren. „Die Messe ist toll. Ich habe schon viel Interessantes kennengelernt“, sagte sie während der Veranstaltung. Da sie sich für technische Dinge interessiert, hat sie sich über Metallverarbeitung informiert und etwas zu den Berufen des Kraftfahrzeugmechatronikers und Chemikanten erzählen lassen. Neu war für sie das Berufsbild des technischen Produktdesigners. „Das hat mich besonders beeindruckt, aber ich bin noch am Überlegen.“ Sie hätte auch gerne in ein Architekturbüro hineingeschnuppert, doch Architekten waren beim Bewerberforum nicht vertreten. Zu den Ausstellern zählte Matthias Maier mit seiner Firma für Elektro- und Technikservice. „Es hat mir gut gefallen, die Schüler kamen und hatten auch viele Fragen“, sagte er abschließend. Bei ihm können Absolventen der Mittel- und der Realschule in die Lehre gehen, auch mit höheren Bildungsabschlüssen. „Gute Noten sind aber kein Garant für handwerkliches Geschick“, sagte der Meister. Vertreten waren daneben auch weitere Unternehmen aus Gastronomie, Handwerk, Autohäuser, die Post und das Finanzamt, aber auch die Agentur für Arbeit und das berufliche Fortbildungszentrum.