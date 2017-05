2017-05-28 15:01:00.0

Vöhringen Schützen feiern den Aufstieg

Vöhringen hat jetzt ein Bundesliga-Team.

Die Luftgewehrschützen des SV Vöhringen sind in der 1. Bundesliga angekommen. Mit einer Feier in den Räumen des Schäferhundevereins wurde dieser in der mehr als 100-jährigen Vereinsgeschichte einmalige Erfolg gebührend gewürdigt. Nachdem die Sportschützen die gesamte Zweitligasaison ungeschlagen bestritten hatten, ließen sie sich auch beim Aufstiegskampf auf der Olympiaschießanlage in Hochbrück nicht bezwingen. Im Vordergrund stand dabei immer wieder die starke Mannschaftsleistung, die von Sergej Kamenskiy, Michaela Kögel, Andreas Renz, Florian Krumm und Daniel Schamel in Ringe und Punkte umgesetzt wurde. Vöhringens Bürgermeister Karl Janson würdigte in seiner Ansprache die jüngsten Erfolge, aber auch die über Jahre hinweg konstant guten Leistungen sowie die ehrenamtliche Arbeit im Verein. Sowohl der Leistungs- als auch der Breitensport habe bei den Vöhringer Schützen eine Heimat. Aus einer Stiftung, die die Stadt Vöhringen verwaltet, erhielt der Verein eine großzügige, finanzielle Zuwendung. „Das wird uns wieder ein Stück weiterhelfen, in der 1. Bundesliga auch finanziell bestehen zu können“, sagte Vereinsvorsitzender Andreas Grandy, der jedem Mitglied der erfolgreichen Mannschaft ein graviertes Weizenbierglas „Aufsteiger Saison 2016/2017“ überreichte.

Eine Überraschung steuerte die Illerberger Böllergruppe bei, die mit einer Reihe von Salutschüssen auf den Bundesligaaufstieg aufmerksam machten. Überraschungsgast des Abends war Mannschaftsmitglied und Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele in Rio, Sergej Kamenskiy. Der russische Sportschütze nahm an ISSF World Cup in München teil, wo er im Finale (zehn Meter Luftgewehr) mit 250,9 Punkten sogar einen neuen Weltrekord aufstellte. (sar)