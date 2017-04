2017-04-17 12:08:00.0

Osterberg Schulden lassen kaum finanziellen Spielraum

Kämmerin setzt auf höhere Einnahmen. Doch wo die herkommen sollen, bleibt vorerst offen. Von Regina Langhans

Zur Renovierung der Ortsdurchfahrt (NU7) im Vorjahr hat die Gemeinde Osterberg einen Kredit in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro aufgenommen, der nun im Haushalt 2017 zu Buche schlägt. Um die Schulden tilgen zu können, empfiehlt Kämmerin Claudia Pfisterer, auf höhere Einnahmen zu achten. Wo diese allerdings herkommen sollen, blieb in der Sitzung des Gemeinderats offen. Den Etat segnete das Gremium einstimmig ab.

Der Verwaltungshaushalt (hier finden sich die laufenden Kosten wie etwa Gehälter) umfasst ein Volumen von 1,98 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt (hier sind die Investitionen aufgelistet) 1,92 Millionen Euro. neue Kredite sollen heuer nicht aufgenommen werden. Die Steuersätze bleiben unverändert.

ANZEIGE

Da im Vorjahr nicht alle bereitgestellten Gelder ausgegeben wurden – der geplante Kindergartenumbau beginnt heuer und von der Straßensanierung sind einige Rechnungen offen – stehen noch Summen bereit. Ebenfalls auf dieses Jahr verschoben wurden das Überholen der Löschwasserhydranten und die Sanierung des von der Feuerwehr genutzten Wasserturms in Weiler. Als Ersatz für den gescheiterten Generationentreffpunkt (wir berichteten) sind einzelne Baumaßnahmen von Schützen- und Musikverein zu erwarten, wofür Zuschüsse von 28000 Euro einberechnet werden. Auf 2017 verschoben wurde auch die Sanierung des Außenbereichs der Turnhalle, außerdem muss deren Heizung teils erneuert werden, wofür 35000 Euro veranschlagt werden. Sodann beinhaltet der Haushaltsplan rund 711000 Euro für weitere Maßnahmen im Rahmen der Hauptstraßensanierung. Für Arbeiten an der gemeindlichen Kläranlage sind in diesem Jahr 10000 Euro vorgesehen.

Erfreulich seien die Gewerbesteuereinnahmen von 11450 Euro im jahr 2016 gewesen, so die Kämmerin, heuer rechnet sie mit einem Rückgang auf 10000 Euro. Bei der Einkommensteuerbeteiligung wird erneut eine Steigerung erwartet, veranschlagt sind 468700 Euro. Der Planansatz für die Grundsteuer A beträgt 17800 Euro und 68600 Euro bei der Grundsteuer B.

Die Haushaltsplanung 2017 sieht im Vergleich zum Vorjahr eine geringere Gewerbesteuerumlage (17400 Euro), jedoch eine höhere Kreisumlage (349900 Euro). Letztere erklärt sich dadurch, dass die Städte und Gemeinden im Kreis Neu-Ulm wegen des Millionendefizits der Kreiskliniken mehr Geld an den Landkreis abführen müssen, als bisher.

Osterberg bezahlt auch mehr Geld an die Verwaltungsgemeinschaft: Die Umlage steigt von rund 88000 Euro (in 2016) auf fast 106000 Euro. Als Gründe nennt die Kämmerin eine höhere Rathausmiete und eine neue Stelle im Bauamt. Der Schuldenstand beträgt zum Jahresende voraussichtlich 1,68 Millionen Euro, die Rücklage umfasst rund 975000 Euro.