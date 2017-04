2017-04-13 00:33:15.0

Etat Schuldenstand ist niedriger als erwartet

Die Marktgemeinde Babenhausen nimmt mehr Steuern ein als angenommen

Positive Nachrichten hatte Babenhausens Bürgermeister Otto Göppel in der jüngsten Marktgemeinderatssitzung parat. In der Jahresrechnung 2016 wurde nämlich deutlich, dass der Schuldenstand von 5,4 Millionen Euro auf knapp fünf Millionen Euro gesunken ist. Zudem lagen die Steuereinnahmen – wenn auch nur geringfügig – über den Planvorgaben. Allerdings sprudelten die Einnahmen aus der Gewerbesteuer weiter und lagen mit knapp 4,3 Millionen Euro mehr als 200000 Euro über den Haushaltsplanansätzen.

Der Verwaltungshaushalt schloss in Einnahmen und Ausgaben mit 12,35 Millionen Euro ab und lag damit knapp 400000 Euro über den Ansätzen. Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt sanken dagegen von den vorgesehenen 3,1 Millionen Euro auf tatsächlich 2,4 Millionen Euro. Die Zuführungen vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt waren fast doppelt so hoch wie erwartet, nämlich 1,6 Millionen Euro anstatt der geplanten 829000 Euro.

Die Summe der Haushaltsreste, auf die man heuer wieder zurückgreifen kann, belief sich auf etwas mehr als 900000 Euro.

Die größten Posten stammen dabei aus dem Breitbandausbau (200000 Euro), dem Grunderwerb für das Baugebiet (195000 Euro), der Machbarkeitsstudie Fuggerareal (100000 Euro) und dem Grunderwerb für die Ortsumgehung (100000 Euro).

Der Sollüberschuss von knapp 76000 Euro wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt. Laut Haushaltssatzung stand ein Kreditaufnahmerahmen von knapp 1,4 Millionen Euro zur Verfügung, der aber nicht in Anspruch genommen wurde. Hinzu kommen noch „fiktive Schuldenanteile bei den Schulverbänden“ von zusammen etwas mehr als einer Million Euro.

Der Schuldenstand bei „Bayern Grund“ bezüglich der Erschließung „B 25 – Weinrieder Feld“ belief sich zum Jahreswechsel auf 534000 Euro, wobei sich diese Summe laut Bürgermeister Otto Göppel bei jedem Bauplatzverkauf verringert.

Insgesamt verfügt die Marktgemeinde laut Jahresrechnung über ein Vermögen von fast 130000 Euro. Außerdem weist das Konto Sonderrücklagen von knapp 87000 Euro auf, wobei allein auf die „Sonderrücklage Senioren“ 79000 Euro entfallen. Zudem wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1,8 Millionen Euro laut Kämmerin Angela Königsberger nicht überschritten.

Bei den Steuereinnahmen wurden so gut wie auf allen Positionen höhere Summen als in den Etatansätzen eingefahren. Die Gewerbesteuereinnahmen erhöhten sich um erfreuliche 200000 Euro auf knapp 4,3 Millionen Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Lohnsteuer erhöhte sich auf 2,66 Millionen Euro. Lediglich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (333000 Euro) lag 5000 Euro unter den Haushaltszahlen.

Dagegen blieben die Ausgaben gegenüber den Haushaltsansätzen nahezu auf Planniveau. So betrugen die Gewerbesteuerumlagen rund eine Million Euro, die Kreisumlage 2,8 Millionen Euro und die Umlage an die VG 686000 Euro. Allerdings fuhren sogenannte „kostendeckende Einrichtungen“ Defizite ein, wie bei den Kindergärten 837000 Euro oder bei den Feuerwehren etwa 109000 Euro.

Ohne größere Diskussion nahm der Marktrat das Zahlenwerk zur Kenntnis. (fs)