2017-04-10 12:59:00.0

Altenstadt Schulgebäude soll saniert werden

In der Marktgemeinde Altenstadt stehen heuer viele Ausgaben an. Unter anderem soll die Grundschule teils erneuert werden. Dafür sucht der Bürgermeister Fördermittel. Von Armin Schmid

Die potenziellen Investitionen für 2017 standen vor Kurzem im Mittelpunkt der Haushaltsvorberatung im Altenstadter Marktgemeinderat. Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen stehen nämlich an der Grundschule an.

Um in einen förderfähigen Bereich zu kommen, tendierte Bürgermeister Wolfgang Höß eher zur Abarbeitung eines größeren Sanierungsumfangs oder einer Generalsanierung. Im Wesentlichen gehe es um die Erneuerung der Heizung, die energetische Sanierung, die Modernisierung der Haustechnik und die Verbesserung des Brandschutzes, hieß es in der Sitzung des Marktgemeinderates. Doch zunächst wird ein Planungsbüro eine Kostenschätzung erstellen. Damit soll bei der Regierung von Schwaben das Zuschusspotenzial abgeklärt werden.

Endlich vorwärts gehen soll es auch im Hinblick auf die Feuerwehrhäuser in Illereichen und Filzingen. Bürgermeister Höß sagte: „1,4 Millionen Euro Baukosten ist ein Kostenrahmen für die beiden Feuerwehrgerätehäuser, den wir gehen könnten.“ Ein Durchbruch ist bereits beim Illereicher Feuerwehrgerätehaus gelungen. Der Dorfgemeinschaftsraum ist vom Tisch und einem reinen Zweckbau würden die Nachbarn nun wohl zustimmen.

Ob das Filzinger Feuerwehrhaus saniert wird, oder ob es einen Neubau geben wird, ist jedoch noch nicht klar. Höß will zunächst die Grundstückssituation klären und Gespräche über einen möglichen Zukauf angehen. Die Planungen an beiden Gebäuden laufen also weiter. Die Haushaltsansätze wurden so gewählt, dass ein Baubeginn noch in diesem Jahr möglich wäre. Eine Entscheidung darüber erwartet der Bürgermeister allerdings erst im Herbst.

Eine neue Sport- oder Mehrzweckhalle ist noch nicht in Sicht. Für dieses Jahr sind trotzdem Planungskosten eingestellt. Unter Umständen soll ein Planungswettbewerb durchgeführt werden. Der Zweite Bürgermeister, Ernst Wüst, fügte an, dass man zunächst klären müsse, wer der Bauherr eines solchen Projekts sein soll.

Ein großer Haushaltsposten ist der Breitbandausbau, für den rund 560000 Euro geplant sind. Knapp 390000 Euro sollen an Zuschüssen hinzukommen.

Schon vergeben sind die Sanierungsarbeiten an der Winkle-Kantine. Dabei geht es im Wesentlichen um die Optimierung der Zugangssituation, sowie die Sanierung von Saal, Treppe, Vordach und Küche. Die Sanierung des Bahnhofgebäudes soll hingegen erst im nächsten Jahr in Angriff genommen werden. Rund 325000 Euro sind für dieses Projekt vorgesehen. Die Planung dafür ist für dieses Jahr vorgesehen.

Insgesamt sprudeln die Einnahmen der Markgemeinde Altenstadt kräftig. So soll beispielsweise die Gewerbesteuer laut Kämmerin Claudia Pfisterer mehr als 3,7 Millionen Euro einbringen. Das ist eine Steigerung um rund 1,2 Millionen Euro zum Vorjahr. Und auch die Einkommenssteuerbeteiligung liegt mit knapp 2,5 Millionen Euro auf Höchstniveau. Letztlich steigt auch die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt, die für Investitionen zur Verfügung steht, auf 1,78 Millionen Euro an.