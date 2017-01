2017-01-21 07:02:00.0

Ulm/Neu-Ulm/Illertissen Seit 60 Jahren blitzt’s im Landkreis

Am 21. Januar 1957 ärgerte sich der erste Autofahrer in Deutschland über das Blitzlicht am Straßenrand. Es werden immer weniger Strafen verhängt. Eine Spurensuche. Von Katharina Dodel und Michael Seefelder

Würden Radarfallen je nach Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung mal stärker mal schwächer blitzen, wäre das Gerät auf der Ulmer Straße in Oberfahlheim an jenem Abend vor zwei Jahren explodiert: Satte 190 Sachen hatte der Autofahrer auf seinem Tacho – obwohl nur 50 erlaubt waren. Die Strafe: 1400 Euro Bußgeld, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Seit genau 60 Jahren ärgern sich in Deutschland täglich Autofahrer über das Blitzlicht am Straßenrand – manche Raser im Landkreis Neu-Ulm trugen das Bußgeld mit mehr Fassung, manche mit weniger.

Da wäre beispielsweise ein renitenter Autofahrer, der vor sieben Jahren auf der A8 so etwas wie Polizeigeschichte geschrieben hat. Zumindest erinnern sich einige Beamte der Verkehrspolizei Neu-Ulm (VPI) noch gut an den Mann, der dreimal innerhalb kürzester Zeit geblitzt wurde, sagt VPI-Chef Günter Hohenwarter. Später gab der Mann bei der Polizei empört an, dass er die vorgeschriebene Geschwindigkeit gefahren sei. Das bestätigte ihm der Polizist auch – jedoch war der Mann bei allen drei Malen nicht angeschnallt. Insgesamt 60 Euro musste er damals für seine Testfahrten bezahlen.

Einen ähnlichen Fall wie diesen gab es im vergangenen Jahr zwar nicht, dafür aber viele andere Raser: 17600 Autofahrer erwischte die Verkehrspolizei mit ihren drei Blitzern in ihrem Zuständigkeitsbereich, zu dem der Landkreis Neu-Ulm sowie die A7 und die A8 gehören. Das sind deutlich weniger als noch 2015 (26960 Raser). Gründe sind laut Hohenwarter personelle Engpässe und technische Probleme an den Geräten gewesen. Ende dieses Jahres würden die Zahlen dann wieder ganz anders aussehen – von rund 25000 geblitzten Autofahrern geht er aus.

Generell sind das deutlich weniger, als noch vor ein paar Jahren. Mittlerweile sei ein gewisses Maß an Einsicht erreicht, glaubt Hohenwarter. Das permanente Ermahnen trage Früchte. Eine große Rolle spiele auch die Verkehrsdichte.

Doch nicht nur die Polizei, auch die kommunale Verkehrsüberwachung macht Jagd auf Raser. Dazu gibt es einen Verbund der Gemeinden Illertissen, Senden, Vöhringen, Weißenhorn, Unterroth und Altenstadt. Zwei speziell ausgebildete Außendienstkräfte, die bei der Stadt Illertissen angestellt sind, überwachen dort mit einem Messfahrzeug regelmäßig den fließenden Verkehr innerorts. Wie Martina Matzner, Geschäftsstellen-Leiterin dieser kommunalen Verkehrsüberwachung, berichtet, kämen Fälle von extremem Rasen in den besagten Gemeinden sehr selten vor. Eher schon machten den Mitarbeitern Autofahrer zu schaffen, die aggressiv werden, nachdem sie geblitzt wurden. Manche würden gar in das Messfahrzeug treten oder darauf spucken. Für eine Kommune von der Größe Illertissens oder Weißenhorn seien rund 2000 Fälle von Geschwindigkeitsübertretungen im Jahr der Durchschnitt, sagt Matzner. Die Fallzahlen seien dabei relativ stabil.

Dass immer weniger Autofahrer geblitzt werden, berichten hingegen die Chefs der Verkehrsüberwachung in den Städten Ulm und Neu-Ulm. Dort wird die Geschwindigkeit der Autofahrer mit insgesamt 16 stationären Blitzern überprüft. Die vier, die es seit etwa zwölf Jahren in Neu-Ulm gibt, haben allein im vergangenen Jahr 14263 Mal geblitzt. Das sind mehr als 2015, weil „die Anlagen im Vergleich zum Vorjahr öfter aktiv gestellt waren“, sagt Beilstein.

Doch nicht nur Raser erregen regelmäßig Aufsehen – auch die Autos am Straßenrand, in denen ein Angestellter der Verkehrspolizei auf einen Temposünder wartet: Vor drei Jahren sei ein Notruf bei der Polizei eingegangen, wonach ein Mann in einem Auto am Straßenrand versuchte, sich das Leben zu nehmen. Der besorgte Beobachter erzählte von Schläuchen, die am Auto hingen und von einem Mann, der regungslos dasitze. Die Polizei eilte sofort zum vermeintlichen Suizidversuch – und begrüßte ihren Kollegen. Dieser wunderte sich über das Blaulicht-Aufgebot. Schließlich machte er nur seine Arbeit: Raser blitzen.