2018-02-07 20:00:00.0

Senden Sendener senden Folk und Blues

Siegfried Schnürle und Rolf Hagenmaier treffen sich wöchentlich zur „Session Time“ bei RadioFree FM. Von Angela Häusler

Jeden Dienstag um 17 Uhr tönt dieser Spruch aus dem Radio: „Hallo und herzlich willkommen zur Session Time!“ Zumindest, wenn Radio Free FM eingeschaltet ist, der freie Radiosender mit Sitz im Ulmer Büchsenstadel. Zwei Sendener legen dort schon seit Jahren wöchentlich ihre Lieblingsmusik auf: Rolf Hagenmaier und Siegfried Schnürle schwärmen für Folk und Blues und lassen ihr Publikum an der Begeisterung teilhaben.

„Das Studio sieht aus wie eine Bar“, hat ein Besucher ins Studiobuch auf dem Tresen eingetragen – und unrecht hat er damit nicht. Barhocker stehen da, eine dunkle Ledercouch, ein schwarz-roter Vorhang und natürlich die dunkle Schalldämmung an allen Wänden. Dass hier ein eingespieltes Team am Mischpult sitzt, wird schon vor der Sendung klar, zu der sich Hagenmaier und Schnürle kurz vor 17 Uhr im Studio eingefunden haben.

ANZEIGE

Der Witzighauser Rolf Hagenmaier legt hier bereits seit zehn Jahren jeden Dienstag auf, Independent Folk und Bluesmusik haben es ihm angetan. „Ich habe damals mitbekommen, dass es hier die Möglichkeit gibt, eine Sendung zu machen, und bin Mitglied geworden“, berichtet der 64-Jährige, der auch selbst aktiv musiziert. „Strike One“ heißt eine von mehreren Bands, zu deren Besetzung er gehört – und in dieser Band spielt auch Schnürle mit, der vor drei Jahren ins Radiomachen mit eingestiegen ist.

Dazu hat Schnürle, wie alle Free-FM-Akteure, in Schulungen die Grundlagen des Radiomachens erlernt, nicht zuletzt den Umgang mit der Sendetechnik. „Wir brennen alle Songs für die Sendung auf CDs“, erklärt der 69-Jährige. Und die einzelnen Lieder werden gemäß der vorher erstellten Playlist abgespielt. Dazwischen haben sich die beiden ihre Moderationstexte zurechtgelegt. Hintergrundinformation über Interpreten und Songs, die sie abwechselnd ins Mikrofon sprechen. „Ich moderier den Song ab und du den nächsten an“ – solche kurzen Ansagen genügen schon. Die zwei sind gut vorbereitet, haben alles durchgeplant und die Uhr immer im Blick. Der letzte Song soll enden, wenn die Sendezeit vorbei ist, genau eine Stunde füllen die zwei mit ihrem Programm.

Drei bis vier Stunden aber, so das Duo, dauert die Vorbereitung jeder „Session Time“. Sie machen sich in der Zeit auf die Suche nach passenden Songs, recherchieren und laden zuweilen Interviewpartner ein. „Wir hatten schon einige Bands zu Gast“, erzählt Hagenmaier, und Livemusik wurde hier ebenfalls schon gemacht. „Das Interessante dabei ist auch, immer wieder neue Leute zu entdecken“, so Hagenmaier.

Pannen gab es auch schon, erinnert sich das Team. Zum Beispiel, als sie zu spät bemerkten, dass das Mikrofon versehentlich noch offen war und damit Gespräche aus dem Studio sendete, die nicht dafür gedacht waren. Oder dass er einmal statt der vorbereiteten Musik-CD eine DVD eingepackt hatte, mit der der CD-Player natürlich nichts anfangen konnte, berichtet Schnürle. Die Rettung in solchen Fällen: Man schickt notgedrungen eine aufgezeichnete, ältere Sendung über den Äther. Das geschieht manchmal auch plangemäß, nämlich, wenn das Team einmal verhindert ist.

Einen Traum mussten die zwei allerdings kürzlich begraben: ein Interview mit Weltstar Bob Dylan führen zu dürfen. Der wird schließlich auf seiner Tour im April auch in Neu-Ulm Station machen. Bei dessen Agentur hatte Schnürle angefragt, ob vielleicht ein kurzer Termin mit dem Star möglich wäre, bei dem sie ein paar Fragen loswerden könnten. Doch es gab eine Absage – keine Interviews während der Tour. „Schade, das wäre ja wohl der Oberklopfer gewesen“, sinniert der 69-Jährige. Schließlich endet jede ihrer Shows mit einem Dylan-Song, das hat schon Tradition.

Eine Sondersendung, dem legendären Singer-Songwriter gewidmet, ist jedenfalls fest in Planung. Doch vielleicht, überlegen sie, könnte man ja dieses Jahr noch eine weitere Sondersendung machen, schließlich ist die „Session Time“ nun bereits zehn Jahre alt.

Frequenz Das Ulmer Radio Free FM sendet auf 102,60 MHz (UKW) und ist in Neu-Ulm über Kabel (97,70 MHz; im Umland: 93,45 Mhz) zu empfangen. Infos und Livestream im Internet unter www.freefm.de