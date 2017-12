2017-12-06 00:37:37.0

Ehrenamt Seniorenprojekte ausgezeichnet

Heimertinger Verein holt sich den dritten Platz

Sie fahren Senioren zum Einkaufen, bieten einen öffentlichen Mittagstisch an oder lassen Kindheitserinnerungen aufleben: Die Gewinner des Förderpreises für Projekte aus der Seniorenarbeit unterstützen ältere Menschen im Unterallgäu vorbildlich. Der Preis wurde bei einem Festakt von Landrat Hans-Joachim Weirather und Seniorenkonzept-Koordinator Hubert Plepla verliehen. Den dritten Platz sicherte sich der Seniorenverein Heimertingen. Die vorderen Ränge nehmen der Dorf-Treff in Wolfertschwenden und das Projekt Spurensuche in Lautrach ein.

Laut Weirather haben sich elf Projekte beworben. „Es war mehr als schwierig, aus den guten Bewerbungen drei Gewinner auszuwählen“, betonte Plepla und dankte der unabhängigen Jury. Alle eingereichten Projekte würden die Bedingungen älterer Menschen verbessern und dazu beitragen, dass diese auch bei Hilfebedarf im eigenen Zuhause wohnen bleiben können – so, wie es Ziel des Kreis-Seniorenkonzepts sei.

Die Seniorenarbeit in Heimertingen etwa wird seit 2015 in einem Verein gebündelt. „Ich bin jedes Mal wieder von den vielfältigen Hilfen und Angeboten für Senioren beeindruckt“, sagte Plepla. Wie Wolfgang Wohlleb und Heidrun Bauer vom Verein berichteten, begannen die Aktivitäten vor einigen Jahren mit Vorträgen und Faschingsfeiern. Heute reicht die Palette von Kinobesuchen, Volksliedersingen, Sitztanz und Ausflügen bis hin zu einem Fahrdienst. Dafür habe der Verein sogar ein eigenes, rollstuhlgerechtes Fahrzeug, so Wohlleb.

Der erste Preis ist mit 3000 Euro dotiert, der zweite mit 2000, der dritte mit 1000 Euro. Alle eingereichten Projekte bekamen einen Anerkennungspreis in Höhe von 100 Euro. Infos unter www.unterallgaeu.de/seniorenkonzept (az)