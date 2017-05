2017-05-17 17:00:00.0

Babenhausen Seniorentag kam gut an

Initiatorin Anne Walcher ist zufrieden und denkt schon weiter. Von Felicitas Macketanz

In Babenhausen gibt es ein neues Konzept: den Seniorentag. Das bedeutet, ältere Menschen können sich an jedem ersten Dienstag im Monat um 9.15 Uhr vor dem Seniorenheim St. Andreas treffen und werden dann kostenlos mit einem Shuttlebus in die Straße Auf der Wies gefahren.

Initiatorin dieses Projektes ist Anne Walcher. Sie betreibt bereits seit 1996 ein Einzelhandelsgeschäft, unter anderem mit Tee-Spezialitäten, im Fuggermarkt und erklärt: „Ich habe einige Senioren gehört, die gesagt haben: ‘Ich komme zwar Auf der Wies runter, aber nicht mehr hinauf“. Daraufhin hat sich die Geschäftsfrau Gedanken darüber gemacht, wie man den Rentnern in Babenhausen mehr Mobilität ermöglichen kann. „Ich will doch auch als Seniorin etwas in Selbstständigkeit erledigen können“, sagt Walcher. Und damit war die Idee des Seniorentags geboren.

ANZEIGE

Walcher kontaktierte schließlich das Omnibusunternehmen Miller für den Transport der Senioren. „Die sagten dann, wir machen das kostenlos“, berichtet Walcher, die von so viel Unterstützung völlig begeistert ist. Für Babenhausen soll der Seniorentag vielleicht sogar eine „Win-win-Situation“ schaffen, wie sie sagt. „Es ist so nett“, erklärt Walcher. „Dass wieder Leben auf der Wies ist und man sich begegnet – das war mir ein Anliegen.“

Mit ihrer Aktion habe sie bei den Einzelhändlern offene Türen eingerannt. „Jeder hat zu mir gesagt: ‘Ja, da mache ich mit‘“. Auf der Wies können die älteren Damen und Herren nämlich am Seniorentag durch die Geschäfte bummeln und besondere Angebote nutzen. Zwei Stunden später bringt der Bus sie wieder ans Seniorenheim. „Da kann aber jeder Rentner mitmachen“, betont Walcher. Also nicht nur Gäste des Heims. „Der Shuttlebus spielt dabei keine Hauptrolle, sondern die Senioren und die Tatsache, dass man sie verwöhnt und honoriert, was diese Menschen im Laufe ihres Lebens schon alles gemacht haben“, sagt Walcher. Die Einzelhändler würden sich keine goldene Nase damit verdienen, es gehe vielmehr um das Engagement für die ältere Gesellschaft in Babenhausen.

Inzwischen kann die Initiatorin auf einen erfolgten Seniorentag zurückblicken. Und sie ist zufrieden: „Die Senioren, die gekommen sind, waren total begeistert.“ Sie hätten sich „unheimlich gefreut“. Nur das Wetter spielte nicht ganz so mit. „Aber diejenigen, die da waren, haben es genossen und die Läden angeschaut.“

Trotz der positiven Bilanz müsse sich das Projekt jedoch erst noch einspielen, sagt die Initiatorin. Und dann, so hofft Walcher, soll der Seniorentag eine feste Einrichtung im Fuggermarkt und vielleicht sogar ausgebaut werden. „Das ist Zukunftsmusik. Jetzt muss er erst richtig aktiviert werden.“