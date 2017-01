2017-01-17 09:00:00.0

Senden Sie blasen Senden den Marsch

Das sinfonische Blasorchester der bayerischen Polizei spannt in Senden einen breiten musikalischen Bogen. Von Wilhelm Schmid

Chefdirigent Johann Mösenbichler und sein Polizeiorchester Bayern brachten in Senden fertig, was im Vorjahr weder das Ausbildungs- noch das Konzertmusikkorps der Bundeswehr geschafft hatten: Der Saal des Bürgerhauses war ausverkauft und so konnte man das eröffnende „Grüß Euch Gott, alle miteinander!“ ganz wörtlich nehmen, als Tenor Miki Stojanov mit der bekannten „Vogelhändler“-Arie das Neujahrskonzert eröffnete.

Dann gab es den Konzertmarsch „Mein Leben“, den Flügelhornist Manfred Hechenblaickner komponiert hatte.

Das „Frankenlied“ im Trio verwies auf den Widmungsträger: Innenminister Joachim Herrmann hatte das Musikstück zu seinem 60. Geburtstag geschenkt bekommen. Damit war es aber schon vorbei mit der Marschmusik und man bekam im Folgenden eine Art „musikalischen Marmorkuchen“ serviert, in dem zwei Stile vermischt waren: Das Wiener Neujahrskonzert und der Karneval in Rio bildeten die beiden Pole, zwischen denen das Polizeiorchester pendelte.

Hier demonstrierte der in Oberfranken geborene Mazedonier Miki Stojanov, der in Asien große Karriere gemacht hat, dass Musik international ist und dass er diese hervorragend zu interpretieren versteht. Mit dem „Danzón Nr. 2“ von Arturo Marquez zeigte sich das Polizeiorchester auch aktuellen Höchststufen-Anforderungen gewachsen, denn dieses ebenfalls von Gustavo Dudamel in die sinfonische Blasmusik eingeführte Werk prägt seither weltweit die Programme aller anspruchsvollen Blasorchester.

Aus der Pause wurde das Publikum durch eine Samba-Band zurückgeholt und mit George Gershwins „Cuban Overture“ gab es noch eine Rumba von Weltruf. Den Rest des Programmes bildete ein Medley, bei dem es im Fluge zwischen Wien und Lateinamerika hin- und herging. Moderator Peter Seufert erzählte dazu die „WhatsApp“-Story des Liebespaares „Linda und Joao“, die jeweils in ihrer Heimat die Glanzpunkte der dortigen Neujahrsmusik erlebten. Mit den passenden vom Orchester hochgehaltenen Smiley- und Emoji-Tafeln dekoriert, flogen die Nachrichten über den Atlantik und zurück, und so ging es von der „Copacabana“ über die „Champagnerpolka“ zu „La Bamba“ wieder zurück zu den „G’schichten aus dem Wienerwald“ und so weiter.

Eine Reihe von Solisten zeichneten sich auf Zither, Klarinette, Saxofon, Trompete und weiteren Instrumenten aus und damit bekam das Publikum ein wahres Wunschkonzert an musikalischen Spezialitäten der beiden Kontinente zu hören. Dass danach noch nicht Schluss sein konnte, verstand sich von selbst, denn Miki Stojanov schilderte noch, was unter „Amor, Amor“ zu verstehen ist. Dann setzte Johann Mösenbichler mit dem unvermeidlichen „Radetzky“-Klatschmarsch den Schlusspunkt unter einen Konzertabend, der gewiss den Geschmack des Publikums voll getroffen hatte.