2017-09-03 09:00:00.0

Bellenberg Sie genießen die Zeit in Haus und Garten

Ruth und Siegfried Heidrich aus Ostdeutschland haben vor 60 Jahren geheiratet und genießen heute ihren Ruhestand in Bellenberg.

Vor sechzig Jahren haben Ruth und Siegfried Heidrich, 82 und 80 Jahre alt, in Angermünde in der Uckermark östlich von Berlin geheiratet. Das Jubiläum der Diamantenen Hochzeit feiern sie im eigenen Haus in ihrer Wahlheimat Bellenberg. Sie fühlen sich wohl im Ort und können rückblickend sagen: „Wir haben Glück gehabt.“

Damit meinen die Heidrichs vor allem ihren Umzug in den Westen im Jahr 1960, also noch rechtzeitig, bevor am 13. August 1961 durch die Berliner Mauer eine geschlossene Grenze gezogen wurde. Alle beide wuchsen in Angermünde auf. Dort haben sie sich in der Gruppe gleichaltriger Jugendlicher kennen- und irgendwann lieben gelernt. Siegfried Heidrich war in der Zollverwaltung tätig, seine spätere Frau Ruth in der Gastronomie. Mangels Zukunftsperspektive siedelten sie in den Westen um. Sie erinnern sich: „Wir haben ganz klein angefangen.“ Eine erste Bleibe fanden sie in Augsburg, wo Siegfried Heidrich in einer Elektrofirma unterkam.

ANZEIGE

Im Jahr 1960 kehrte er in den alten Beruf zurück, indem er eine Stelle in der Bundeszollverwaltung fand. „Mein Mann war viel unterwegs“ erzählt Ruth Heidrich, „abends waren wir doch öfter allein.“ Sie widmete sich ganz der größer werdenden Familie, die bald auf vier Kinder angewachsen war. Durch den Staat wurde Heidrich in verschiedene Städte versetzt, zuletzt 1970 nach Ulm. „Dort profitierten die Kinder von den guten schulischen Angeboten“, erinnert sich der Zollbeamte. Auch der Wunsch der Familie nach den eigenen vier Wänden ging in Erfüllung: In Bellenberg fanden sie 1975 ein passendes Grundstück am Ortsrand und bauten ihr Haus. Durch ihren Beitritt zum Obst- und Gartenbauverein fanden sie Anschluss im Ort.

Zufrieden stellt Ruth Heidrich fest, sie hätte sich ihr Leben gar nicht anders vorstellen können. Sie sagt: „In einer großen Familie ist immer etwas geboten.“ Zwei der Kinder wohnen ebenfalls in Bellenberg und unterstützen die Eltern im Haus oder bei Fahrdiensten. Viel Freude haben die Senioren an ihren Enkeln, wobei das Familienoberhaupt sagt: „Es ist schön zu verfolgen, wie sie ihren Weg gehen.“ Bereits 17 Jahre ist Siegfried Heidrich in Rente, und das Ehepaar genießt seine Zeit in Haus und Garten oder auf Reisen. Solange dies gesundheitlich noch gehe, sagen sie. Als Nächstes fahren sie ins Tessin.