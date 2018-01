2018-01-10 07:00:00.0

Unterallgäu Sie helfen, wenn das Leben über den Kopf wächst

Ein eigenes „Kompetenzzentrum Unterallgäu“ bietet Jugendlichen mit Problemen Perspektiven – und ganz praktische Unterstützung Von Sandra Baumberger

Katerina Bonderovic-Fonte stellt sich schon einmal darauf ein, dass sie und ihre Kolleginnen zum Jahresbeginn wieder viel zu tun haben werden. „Dann haben wahrscheinlich einige ihren Ausbildungsplatz verloren“, sagt sie. Und meist ist das nicht das einzige Problem, mit dem junge Erwachsene irgendwann zu ihr oder genauer dem Kompetenzzentrum der Gfi, der Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration, kommen.

Die Gesellschaft unterstützt junge Erwachsene im Alter von 15 bis 25 Jahren möglichst unbürokratisch und vor allem praktisch, wenn ihnen ihr Leben über den Kopf zu wachsen droht. Wenn sie keinen Bock mehr haben auf Schule oder Ausbildung, die Eltern mit ihrem Gerede über die Zukunft stressen und sich vielleicht auch noch ein Schuldenberg türmt. Wenn die Jugendlichen hoffnungslos überfordert sind und einfach alles nervt. So sehr, dass sie bereit sind, Hilfe anzunehmen.

ANZEIGE

So wie eine 21-Jährige, die ohne Ausbildung und Job dastand, dafür mit einem Haufen Schulden und einem kleinen Kind. Das Kompetenzzentrum klärte mit ihr unter anderem, welche Anträge und Bescheinigungen die Elterngeldstelle braucht, ob sie mit Kind eine Ausbildung stemmen kann und wie sie aus den Schulden herauskommt. Neben einem praktischen Schritt-für-Schritt-Plan und gemeinsamen Besuchen bei Ämtern und Hilfeleistern hat ihr eine der Pädagoginnen auch kurzerhand die kaputte Waschmaschine zum Wertstoffhof gebracht. Diese schnelle und praktische Hilfe soll der 21-Jährigen Wege eröffnen, ihr Leben selbst zu gestalten.

Denn darum geht es vor allem: Die Jugendlichen sollen sich klar werden, was sie wollen – und wie sie es erreichen können. Dabei hilft ihnen die Gfi zwar, nimmt den jungen Leuten aber nicht alles ab oder zwingt ihnen gar etwas auf. „Wir schleifen niemanden irgendwo hin“, sagt Bonderovic-Fonte. Schließlich wollen die Jugendlichen ja gerade das: ihr eigenes Leben leben, endlich eigene Entscheidungen treffen. „Doch Ausmaß und Bedeutung dieser Entscheidungen sind eben so weitreichend, dass man eigentlich auch ganz gut jemanden gebrauchen könnte, der die Hand nimmt und sagt: Hier geht’s lang!“, erklärt die Diplom-Pädagogin.

Sie und die übrigen Mitarbeiter des Kompetenzzentrums verbringen viel Zeit in Einrichtungen der offenen Jugendarbeit – zum Beispiel in den Jugendhäusern in Babenhausen und Memmingen – und begegnen den Jugendlichen dort auf Augenhöhe. Sie bekommen mit, was sie vorhaben und ob sie dafür Unterstützung brauchen. „Das sind nicht immer die, die superschlecht dastehen“, betont Bonderovic-Fonte. „Wir coachen Förderschüler genauso wie Abiturienten.“ Bei manchen reichen einige Stunden Beratung, bei anderen braucht es mehrere Monate, um Probleme wie den Verlust des Ausbildungsplatzes, hohe Schulden und Streit mit den Eltern in den Griff zu bekommen. „Wir haben einen langen Atem“, sagt Bonderovic-Fonte, die froh ist, dass die Arbeit der Gfi keinen zeitlichen Vorgaben unterliegt. Deren Anspruch ist es, bereits einzugreifen, bevor „Förderkarrieren“ entstehen.

Im vergangenen Jahr hat das Kompetenzzentrum im Unterallgäu 70 Jugendliche betreut. Die Hälfte von ihnen hat inzwischen eine Ausbildung begonnen, drei haben Arbeit gefunden, 14 besuchen eine Schule, fünf eine Maßnahme oder Therapie. Die Erfolgsquote ist damit ziemlich hoch. „Wenn das vereinbarte Ziel erreicht ist, ist das ein Erfolg“, sagt Bonderovic-Fonte.

Die 21-jährige Mutter hat nach einem Praktikum im Altenheim mit organisierter Kinderbetreuung eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegehelferin begonnen. Sie profitierte davon, dass die Pädagogin sofort zu ihr nach Hause kommen konnte und die Treffen so unkompliziert waren. Heute ist sie glücklich: „Das Kompetenzzentrum hat mir geholfen und mich gestärkt, ich stehe besser da denn je und schreibe gute Noten.“

Kontakt Bei Bedarf können sich Jugendliche und junge Erwachsene unter Telefon 08331/9584-52 an das Team des Kompetenzzentrums der Gfi wenden.