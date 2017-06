2017-06-12 11:00:00.0

Senden Sie kümmert sich um die Balance

Alexandra Schmid ist Personal Trainerin. Doch der Beruf beinhaltet nicht nur Sport. Warum die 34-Jährige aus Senden nun für eine Auszeichnung nominiert ist. Von Carolin Oefner

Alexandra Schmid wackelt leicht, als sie sich auf den roten Ball stellt. Kurz pendelt sie ihr Gleichgewicht ein, dann gehen die Übungen los. Der Ball heißt Togu-Jumper, er sieht aus wie eine in der Mitte geteilte Gymnastikkugel. Und er ist laut Schmid ein Alleskönner: Mit seiner Hilfe lässt sich der ganze Körper trainieren, je nach Übung werden alle Muskeln erreicht. Das sei es, was die Fitnessbranche derzeit ausmacht: Das Training mit dem eigenen Körpergewicht. Geräte sind out.

Alexandra Schmid führt vor, was der Mann vor ihr später nachmachen soll. Die 34-Jährige aus Senden ist selbstständige Personal Trainerin. Das heißt, sie betreut immer nur einen Kunden – einen Klienten, wie Schmid es nennt. Denn ähnlich wie bei einem Rechtsanwalt sei ihre Dienstleistung individuell. Dabei geht es aber lange nicht nur um Sport, sondern auch um die Ernährung und das Mentale. Vor elf Jahren hat sie als Freiberuflerin in der Firma angefangen und diese 2009 gekauft. Sie heißt Tatendrang. Zuvor hat die junge Frau in einer Reha-Klinik gearbeitet und dort gemerkt, „wie gut es mir gefällt, nur mit einem Menschen individuell zu arbeiten“. Am Anfang habe Ehemann Steffen ihr beim Marketing und der Verwaltung der Firma viel geholfen, erzählt Schmid. „Ich hab mich ja vor allem im Training ausgekannt.“ Und mit den Menschen zu arbeiten, sei immer noch das, was ihr wirklich Spaß macht. Deswegen hält sie die Zeiten im Büro auch gering – wenn es irgendwie geht.

Für ihre Leistungen im Beruf wurde die 34-Jährige für einen Preis nominiert: Sie ist unter den letzten drei Bewerberinnen zur Personal Trainerin des Jahres. Dieser Titel wird alle zwei Jahre durch den Premium Personal Trainer Klub verliehen. Dort sind deutschlandweit Trainer organisiert, die sich regelmäßig prüfen lassen. Eine Bekannte hat Alexandra Schmid für den Titel in diesem Jahr vorgeschlagen. Dann durchlief sie zwei Bewerbungsrunden – und am 17. Juni wird es ernst. Dann wird der Titelträger bei der Personal-Trainer-Konferenz in Mainz bekannt gegeben. „Ich bin schon wahnsinnig aufgeregt“, sagt die 34-Jährige. Zurzeit überlege sie dauernd, was sie anziehen soll und was beim letzten Gespräch vor der Jury auf sie zukommen könnte. Da wird über Persönliches gesprochen, oder aber über den Berufsalltag.

Der sieht in etwa so aus: Morgens um 6 Uhr klingelt Alexandra Schmid an der Tür eines Kunden. Dann wird erst mal der Kühlschrank inspiziert: Ist der Inhalt für das ausgearbeitete Ernährungsprogramm geeignet? Wenn der Mann über Rückenschmerzen klagt, lässt sich Schmid den Stuhl zeigen, auf dem er immer sitzt. „Wenn man bei den Leuten daheim ist, kann man viel besser auf ihren Alltag eingehen als etwa im Fitnessstudio“, sagt Schmid.

Dieses individuelle Training lassen die Kunden sich natürlich auch einiges kosten. Etwa 100 Euro pro Stunde verlangt Schmid. „Das schließt natürlich viele Leute aus, die sich das nicht leisten können.“ Die meisten ihrer Kunden sind sich dadurch in gewisser Weise ähnlich: über 40, beruflich und familiär gefestigt – und wollen etwas für die Gesundheit tun.

Für die, die sich keinen Trainer leisten können, hat Schmid einfache Tipps: viel trinken – vor allem Wasser und Kräutertees. Raus an die Luft – und wenns nur ein Zehn-Minuten-Spaziergang ist. Im Alltag bewegen – lieber mal zum Kollegen laufen, statt anzurufen. „Diese kleinen Sachen helfen viel – auch wenn man sie schon oft gehört hat.“