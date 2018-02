2018-02-05 06:44:00.0

Illertissen Sie lassen Musik swingen: Max Greger junior und Band in Illertissen

Max Greger und seine Band reißen in der ausverkauften Illertisser Schranne ihr Publikum mit. Von Regina Langhans

Der Name Max Greger steht bei Jazzfreunden inzwischen für swingende Musik dreier Generationen: des Seniors (1926-2015), seines Sohnes und des Enkels. Zu dritt sind sie vor etwa zehn Jahren bei „Kultur im Schloss“ in Illertissen zu hören gewesen. Nun ist Max Greger junior nach Illertissen zurückgekehrt, hat seine Band mit exzellenten Musikern mitgebracht und in der vollen Schranne beeindruckt.

Gegen Ende des umfangreichen Konzertprogramms hielt es die gut 300 Zuhörer nicht mehr auf den Stühlen. Sie sangen und klatschten begeistert mit. Die Musiker – neben Greger am Klavier waren dies Rainer Sander an der Klarinette, Andreas Mini Schulz am Kontrabass, Schlagzeuger Meinhard Obi Jenne und Sängerin Eva Leticia Padilla – honorierten den Applaus mit zwei Zugaben und gaben dabei noch einmal ihr Bestes.

Swing und Jazz, die akzentuierte Bewegung in der Musik, brachte Greger gleich von Anfang mit: Kaum hatten er, der Bassist und der Schlagzeuger, die Bühne betreten, saß er schon am Flügel und spielte los. Währenddessen gingen die anderen zu ihren Instrumenten, hörten zu und stimmten nach und nach mit ein. Greger hatte sein Spiel temporeich begonnen und behielt den Schwung während des über zweieinhalb Stunden dauernden Konzerts bei.

Darauf betrat Sander mit seiner Klarinette die Bühne, den Greger – mit Verweis auf die amerikanische Jazzlegende – respektvoll als deutschen Benny Goodman vorstellte. Zu viert trugen sie den Evergreen „September Song“ vor, wobei der Klarinettist sein Instrument sogleich in klanglicher Farbigkeit zur Geltung brachte. Dann kam der Song „Wonderful“, bei dem Sander die Klarinette spielte, als ob sie tanzen wollte. Zu hören waren mehr Tonfarben als Töne. Dafür gab es Extra-Applaus.

Das Ensemble stand ihm in nichts nach. Alle spielten sich die Themen zu, um sie aufzugreifen und weiterzugeben. Mit dem Auftritt von Padilla war der nächste Höhepunkt geboten. Die familiären Wurzeln in Mexiko und Puerto Rico ließen sich kaum leugnen angesichts der energiegeladenen Auftritte der Sängerin. Dabei wusste sie mit ihrer wandlungsfähigen Stimme zu faszinieren. Sie überzeugte als Jazzröhre bei englischen Songs und bezauberte mit Leidenschaft und großen Gesten bei mexikanischen Liedern: Etwa bei „Sabras Que Te Quiero“, zu deutsch: Du weißt, dass ich dich liebe, von Javier Solis oder bei dem „Bésame Mucho“, das zu übersetzen ist mit „Küsse mich fest“, von Consuelo Velázquez.

Greger ergänzte das Repertoire mit deutschen Evergreens wie „Für eine Nacht voller Seligkeit“ oder „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“. Dazu breitete er sich in Improvisationen quer über die Tastatur aus und strapazierte das Pedal.

Hierbei blieben Kontrabass und Schlagzeug im Hintergrund, doch meist verliehen sie mit Solopartien den Stücken zusätzliche Farbigkeit. Etwa beim Jazzstandard „Caravan“ von Duke Ellington, indem Schulz auf dem Kontrabass zupfte, klopfte und seine Finger hin und her turnen ließ. Oder als Jenne das Stück mit fulminantem Schlagzeugsolo ausklingen ließ.